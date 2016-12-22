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Динамо подписало чемпиона Украины по FIFA

Cтоличный клуб открывает кибернаправление

  • 22.12.2016 14:13
  • 2751 просмотров
  • 8 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua

Действующий чемпион Украины в компьютерной игре FIFA Виталий «STORM.Labotryas» Муха будет выступать за киберспортивный проект «Динамо».

Ранее киевский клуб объявил об открытии киберспортивного направления. Презентации проекта состоится сегодня, 22 декабря.

«Динамо» станет первым украинским клубом, который вышел на рынок киберспорта.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    justhateme
      justhateme, 22.12.2016 15:10
    +7
    Даже в киберспортивном направлении у них лаботрясы
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    Оладик_ЙА
      Оладик_ЙА, 22.12.2016 15:17
    +8
    брехня, все знают что лучший фифашник Украины это Yozhik
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    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 22.12.2016 15:18
    +12
    Надеюсь, в контракте есть пункт, чтоб он окончил школу и наконец узнал,что лОботряс пишется через "о" ! ...
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    Patriot UA
      Patriot UA, 22.12.2016 15:22
    +6
    Динамо подписало чемпиона Украины по FIFA?, а NAVI чемпіона Європи по FIFA YOZHIKA
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    Patriot UA
      Patriot UA, 22.12.2016 15:24
    +5
    Оладик_ЙА, 22.12.2016 15:17
    брехня, все знают что лучший фифашник Украины это Yozhik
    при чому уже років 5-6
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    justhateme
      justhateme, 22.12.2016 15:27
    +5
    Оладик_ЙА, 22.12.2016 15:17
    брехня, все знают что лучший фифашник Украины это Yozhik

    Контракт у НаВи не смогли выкупить, вот и не лучший. На самом деле, просто не поехал на чемпионат Украины, потому что был на чемпионате мира в Китае
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    Cassid
      Cassid, 22.12.2016 16:18
    +5
    Кто все эти люди?
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    Назик Капко
      Назик Капко, 22.12.2016 16:24
    +1
    Yozhyk сейчас офигевает
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