Динамо подписало чемпиона Украины по FIFA

Действующий чемпион Украины в компьютерной игре FIFA Виталий «STORM.Labotryas» Муха будет выступать за киберспортивный проект «Динамо».
Ранее киевский клуб объявил об открытии киберспортивного направления. Презентации проекта состоится сегодня, 22 декабря.
«Динамо» станет первым украинским клубом, который вышел на рынок киберспорта.
Источник — Sport.ua
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Контракт у НаВи не смогли выкупить, вот и не лучший. На самом деле, просто не поехал на чемпионат Украины, потому что был на чемпионате мира в Китае
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