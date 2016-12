Александр «s1mple» Костылев провел интервью с фанатами на известейшем форуме reddit.com в формате Ask Me Anything — «спрашивай о чем угодно» - болельщики могли задать ему вопрос на любую тему. Предлагаем вам ознакомиться с самымим интересными вопросами и ответами.

Как думаешь, кто лучше на AWP: ты или Guardian? Кто лучший игрок года?

- Лучшим игроком года - Coldzera. Guardian однозначно лучше меня играет на AWP.

Из-за чего ты можешь покинуть команду?

- Только если товарищи по команде перестанут наслаждаться CS.

Назови топ-5 люимых игроков (не из своей команды)?

- Сoldzera, Snax, f0rest, Getright и Fallen.

Что думаешь о нынешних Na’Vi и Team Liquid?

- Обеим составам нужно упорно тренироваться.

Во что играешь кроме CS?

- Люблю FIFA, UFC, H1Z1, но не провожу в них столько времени, сколько в CS.

Видишь ли ты Na’Vi победителем ELEAGUE Major?

- Очень надеюсь на это.

Сколько времени в день ты уделяешь CS?

- 5-6 часов.

Кого бы ты выбрал Natus Vincere или Ninjas in Pyjamas?

- Непростой вопрос.

Какую чувствительность мыши используешь в официальных матчах?

- 3.09

Какой лучший момент в твоей карьере сегодня?

- 2 убийства без прицела на ESL One Cologne 2016

Александр «s1mple» Костылев – один из самых перспективных игроков в CS:GO. Начиная с августа 2016 он подписал контракт с организацией Natus Vincere.

Из последних достижений Александра отметим чемпионство на ESL One New York 2016, а также 3-4 место на EPICENTER 2016.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

