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Na'Vi.s1mple ответил на вопросы фанатов

Александр «s1mple» Костылев провел AMA на Reddit

  • 25.12.2016 13:34
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Na'Vi.s1mple ответил на вопросы фанатов

Александр «s1mple» Костылев  провел интервью с фанатами на известейшем форуме reddit.com в формате Ask Me Anything — «спрашивай о чем угодно» - болельщики могли задать ему вопрос на любую тему. Предлагаем вам ознакомиться с самымим интересными вопросами и ответами.

Как думаешь, кто лучше на AWP: ты или Guardian? Кто лучший игрок года?
 
- Лучшим игроком года  - Coldzera. Guardian однозначно лучше меня играет на AWP.
 
Из-за чего ты можешь покинуть команду?
 
- Только если товарищи по команде перестанут наслаждаться CS.
 
Назови топ-5 люимых игроков (не из своей команды)?
 
- Сoldzera, Snax, f0rest, Getright и Fallen.
 
Что думаешь о нынешних Na’Vi и Team Liquid?
 
- Обеим составам нужно упорно тренироваться.
 
Во что играешь кроме CS?
 
- Люблю FIFA, UFC, H1Z1, но не провожу в них столько времени, сколько в CS.
 
Видишь ли ты Na’Vi победителем ELEAGUE Major?
 
- Очень надеюсь на это.
 
Сколько времени в день ты уделяешь CS?
 
- 5-6 часов.
 
Кого бы ты выбрал Natus Vincere  или Ninjas in Pyjamas?
 
- Непростой вопрос.
 
Какую чувствительность мыши используешь в официальных матчах?
 
- 3.09
 
Какой лучший момент в твоей карьере сегодня?
 
- 2 убийства без прицела на ESL One Cologne 2016
 

Александр «s1mple» Костылев – один из самых перспективных игроков в CS:GO. Начиная с августа 2016 он подписал контракт с организацией Natus Vincere.

Из последних достижений Александра отметим чемпионство на ESL One New York 2016, а также 3-4 место на EPICENTER 2016.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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