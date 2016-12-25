Александр «s1mple» Костылев провел интервью с фанатами на известейшем форуме reddit.com в формате Ask Me Anything — «спрашивай о чем угодно» - болельщики могли задать ему вопрос на любую тему. Предлагаем вам ознакомиться с самымим интересными вопросами и ответами.
Как думаешь, кто лучше на AWP: ты или Guardian? Кто лучший игрок года?
- Лучшим игроком года - Coldzera. Guardian однозначно лучше меня играет на AWP.
Из-за чего ты можешь покинуть команду?
- Только если товарищи по команде перестанут наслаждаться CS.
Назови топ-5 люимых игроков (не из своей команды)?
- Сoldzera, Snax, f0rest, Getright и Fallen.
Что думаешь о нынешних Na’Vi и Team Liquid?
- Обеим составам нужно упорно тренироваться.
Во что играешь кроме CS?
- Люблю FIFA, UFC, H1Z1, но не провожу в них столько времени, сколько в CS.
Видишь ли ты Na’Vi победителем ELEAGUE Major?
- Очень надеюсь на это.
Сколько времени в день ты уделяешь CS?
- 5-6 часов.
Кого бы ты выбрал Natus Vincere или Ninjas in Pyjamas?
- Непростой вопрос.
Какую чувствительность мыши используешь в официальных матчах?
- 3.09
Какой лучший момент в твоей карьере сегодня?
- 2 убийства без прицела на ESL One Cologne 2016
Александр «s1mple» Костылев – один из самых перспективных игроков в CS:GO. Начиная с августа 2016 он подписал контракт с организацией Natus Vincere.
Из последних достижений Александра отметим чемпионство на ESL One New York 2016, а также 3-4 место на EPICENTER 2016.
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