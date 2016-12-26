Группы Чемпионата Мира WESG. Украина в группе D

Организаторы WESG провели жеребьевку команд в группы в дисциплине DOTA 2. Сам чемпионат будет проходить с 12 по 15 января, в Чанчжоу, Китай. В турнире примет участие 24 лучшие команды со всего мира. Обязательным является однонациональность составов.

Состав Team Ukraine представлен звездами национальной Dota-сцены: Dendi, Artstyle, GeneRaL, AlwaysWannaFly и Resolut1on_. Также от Украины на турнир едет команда Team X-Bet, которая попала на турнир в результате квалификационных переигровок.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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