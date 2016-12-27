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Natus Vincere объявили новый состав

Мировой гранд киберспорта в дисциплине DOTA 2 снова в строю

  • 27.12.2016 13:19
  • 257 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Dota 2 RuHub
© Dota 2 RuHub

В Новый Год с новым составом. Именно так можно назвать ситуацию вокруг известнейшего мирового тега NaVi.G2A.

Как сказано на сайте организации, процесс поиска игроков начался после квалификации на The Boston Major и завершился в последних числах декабря подписанием контрактов с тремя игроками. Новичками Dota 2 состава Natus Vincere G2A становятся, Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле, Роман «rmN-» Палей и Мальте «Biver» Винтер. Контракты с игроками подписано на год вперед!

Коментарии руководящего состава NaVi:

Евгений «HarisPilton» Золотарёв – киберспортивный директор Natus Vincere:

«Нашей целью при подборе состава было не просто найти 3 сильных игроков, мы огромное внимание уделили человеческим качествам, коммуникации в игре и вне игры, а также тому, насколько люди живут дотой. В итоге мы остановились на следующих игроках:

 

Роль капитана, драфтера и кэрри состава займет Pajkatt. У нас было время потестить Пера и он проявил себя настоящим лидером, умным и командным игроком, а также показал, что находится в отличной игровой форме. Ему есть, что доказывать, так как по-настоящему громких достижений в его карьере не было, и мы верим, что Pajkatt оправдает возложенные на него надежды и выиграет множество титулов с Na'Vi.

 

С саппортом четвертой позиции мы определились достаточно давно, в составе будет играть немецкий игрок rmN-. Роман также прекрасно проявил себя во время тренировочных игр и ему аналогично Пайкату тоже есть, что доказывать. Он обладает хорошим пулом героев, огромным опытом и необходимыми человеческими качествами для работы в команде. Уверен, что с Na'Vi он раскроет весь свой потенциал.

 

Что касается саппорта пятой позиции, то в отличии от Романа и Пера, Мальте опытным игроком назвать пока сложно, тем не менее, он открытый и позитивный человек, а также надежный игрок с превосходным микроконтролем. Мы не сомневаемся, что он будет отличным тиммейтом, как в игре, так и в повседневной жизни. 

 

Фанатам хочу сказать, что и организация и игроки сделают все от себя зависящее, чтобы снова радовать вас красивыми играми и победами, а парням желаю упорства и уверенности!»

 

Игорь «caff» Сидоренко – менеджер Dota 2 состава Natus Vincere:

 

«Я рад приветствовать парней в нашей организации. Мы немного изменили подход в подборе игроков и сделали ставку на создание позитивной, но при этом профессиональной атмосферы в команде. Уверен, что это даст нам возможность по другому взглянуть на процесс подготовки к турнирам и обязательно принесет свои плоды.

 

Несмотря ни на что, впереди нас ждет нелегкий путь и мы надеемся на наших фанатов, ведь именно ваша поддержка придает нам дополнительные силы и мотивацию.

 

ДАВИ НАВИ!

 

Кроме этого, хочу поблагодарить руководство Fantastic Five и Prodota за конструктивную и профессиональную позицию в трансферных переговорах».

 

Хочется пожелать новому составу успехов, фанатской поддержки и конечно же новых титулов!

 

Новый состав Natus Vincere G2A:

1. Данил «Dendi» Ишутин

2. Виктор «GeneRaL» Нигрини

3. Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле (с)

4. Роман «rmN-» Палей

5. Мальте «Biver» Винтер

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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Комментарии
    Victorious
      Victorious, 27.12.2016 13:39
    +1
    Теперь бы еще на домашний мажор отобраться
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    Surok2509
    online
      Surok2509, 27.12.2016 14:01
    +1
    Victorious, 27.12.2016 13:39
    Теперь бы еще на домашний мажор отобраться

    вся надежда на пайката, всё таки он тренером у ДС был на инте последнем.
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    Victorious
      Victorious, 27.12.2016 14:06
    0
    Who is mister Biver?
    Ссылка
    Surok2509
    online
      Surok2509, 27.12.2016 14:27
    0
    Victorious, 27.12.2016 14:06
    Who is mister Biver?
    играл за продоту,ничего особо не достиг...Ну раз взяли значит что то в нём увидели
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