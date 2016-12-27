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Интервью со спортдиректором NaVi. Видео

Спортивный директор NaVi Евгений Золотарёв рассказал о новом составе и поделился планами на будущее

  • 27.12.2016 23:05
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Интервью со спортдиректором NaVi. Видео

Через несколько часов после анонса нового состава Natus Vincere по Dota 2, студия RuHUB опубликовала интервью со спортивным директором именитого тега - Евгением "HarisPilton" Золотарёвым. Во время беседы, были оговорены процесс "сборки" нового состава, некоторые технические моменты и конечно же, планы на ближайшие полгода.

Напомним, что 27 декабря, организация огласила новый состав. К уже имевшимся в ростере Даниилу «Dendi» Ишутину и Виктору «GeneRaL» Нигрини присоеденились Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль,  Роман «rmN-» Палей и  Мальте «Biver» Винтер.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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