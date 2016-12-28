Pajkatt: «В этом году я многое узнал о себе и о командной работе»

Вчера киберспортиный клуб NaVi обьявил новый состав по дисциплине Dota 2. В новый состав на позицию керри был подписан Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль, который почти год не выступал на профессиональной сцене, но это не помешало ему занять капитанский слот Natus Vincere G2A. CyberSport.ru взяли интервью у шведского легионера. Поговорили о годовом инактиве игрока, работе тренера, дружбе с MiSeRy, патче 7.00 и новых тиммейтах. Самое интересное - ниже:

Об инактиве и тренерстве

«У меня было несколько предложений от команд, но меня не заинтересовало ни одно из них. Я решил попробовать себя в роли тренера Digital Chaos, потому что мне хотелось помочь Мартину «Saksa» Саздову и Расмусу «MiSeRy» Филипсену. Я многое узнал о тренерстве, но все еще хотел играть. Во время инактива я играл примерно столько же, как и всегда. Думаю, я в хорошем расположении духа и могу вернуться на профессиональную сцену. В этом году я многое узнал о себе и о командной работе».

О командной игре

«Dota 2 все больше становится настоящим бизнесом. И это требует более профессионального подхода, причем не только к самой игре, но и к другим вещам, которые мы больше видели в большом спорте. Я бы сказал, что Dota 2 осталась прежней, но коллективы, которые показывают хорошие результаты, уделяют внимание командной работе ещё больше, чем прежде».

О бывших командах

«Наиболее профессиональной я бы назвал LGD Gaming International, поскольку мы вместе жили в одном доме, у нас был набор правил и так далее. К сожалению, на тот момент мы не были к такому готовы. Все сложилось далеко не так, как могло бы быть». Об уходе из The Alliance «На тот момент мы просто не смогли хорошо сработаться. Да и, наверное, прессинг со стороны фанатов, которые хотели видеть хоть какие-то изменения в составе The Alliance, тоже сыграл свое дело».

О MiSeRy

«Мы с Расмусом играли вместе очень долго и нам было очень весело. К сожалению, добиться чего-то на крупных турнирах не удалось, а если у вас что-то не получается, значит, пора что-то менять. На то время я ещё не до конца повзрослел и не был постоянно нацелен на успех. Не думаю, что мы опять будем играть вместе. Но не по каким-то плохим причинам, а потому, что этот этап уже пройден».

О Na'Vi

«Мы провели несколько тренировочных матчей против других команд перед тем, как определиться с составом. Весь процесс занял около двух недель. В игре мы общаемся по-английски и пока что все проходит гладко, никаких проблем с коммуникацией у нас нет. Я знаком с Мальте «Biver» Винтером. Мы сыграли вместе несколько пабчиков. Я считаю, что у него есть потенциал. А еще он очень приятный тиммейт. Что касается буткемпов, то остаться в Киеве для меня не проблема. Конечно, я буду скучать по своей девушке, но постоянные переезды — это часть игры».

О патче

«Новый патч оказался слишком уж большим. Да и он до сих пор остается слегка забагованным. Но я постепенно к нему привыкаю, да и идея с талантами мне понравилась. Пока сложно сказать, как изменения повлияют на роль керри. Helm of the Dominator выглядит немного имбой — это все, что я знаю. И занерфите, пожалуйста, Святилища — это имба!»

О русском языке

«Произношение у меня, может быть, и хорошее, но вот словарный запас состоит разве что из типичных фразочек, которые можно услышать в игре. Наверное, я научился этому у Александра «XBOCT» Дашкевича или Сергея «God» Брагина в свое время (смеется)».

P.S. — Знаешь какие-нибудь другие русские слова, кроме «вот это Фурион!», «ой-ой-ой», «минус три», «хорош» и «вот это красавчик»? — NET!



Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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