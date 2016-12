LaNm: «Потерпеть поражение в первом же раунде наиболее унизительно»

Капитан EHOME рассказал о главных неудачах команды, о выступлении на The Boston Major, а также опроверг слухи об участии коллектива в подставных матчах.

О решафлах в команде

«Этот сезон был, наверное, худшим за всю мою карьеру. Все трансферы игроков во время сезона были моим решением, так что я приму все обвинения в свою сторону. Но кое-что нужно прояснить на случай, если возникнут какие-либо вопросы. Мои недостатки очевидны — я слишком поспешный и не держу язык за зубами. Но в то же время у меня мягкое сердце и я всегда пытаюсь «сохранить лицо». Обычно у нас бывают очень горячие дискуссии, но в то же время я слишком рационален. В последнее время у EHOME часто менялся состав, поэтому я беру на себя всю ответственность за недавние провалы команды. Поразмышляв, я пришел к выводу, что всему виной неоправданно высокие ожидания, которые я возложил на себя и своих товарищей. Мне стыдно каждый раз, когда нам не удается их оправдать».

О результатах после The International 2016

«После The International 2016 я решил больше не драфтить и перейти на позицию капитана. В то же время Тан «71» Веньи перестал быть нашим тренером. После переговоров Ван «old chicken» Чжиюн согласился остаться в команде, но уже в следующем месяце команда стала показывать ужасные результаты на тренировках. Раньше я вел все послематчевые обсуждения, но, приняв во внимание особенности и недостатки своего характера, я решил больше так не делать. Теперь я лишь отмечал наиболее критические ошибки, да и то если мы начинали очень сильно проигрывать. Атмосфера в команде стала отвратительной, и все, что нам оставалось — взять перерыв на день-другой. После одного такого «отпуска» мы сыграли в квалификациях на The Summit 6 и, неожиданно для самих себя, одержали победу над LGD Gaming в финале. После этого мы решили чаще брать перерывы и даже в шутку начали называть себя «командой отпуска». Однако, все хорошо понимали, что таким образом мы ничего не добьемся. Больше никто не вел собраний, никто не обсуждал проблемы, никто не злился. Было слишком мрачно. После очередной серии проигранных тренировочных матчей Жэнь «ELeVeN» Янвэй начал думать о том, чтобы уйти из команды. К тому времени мы собирались принять участие сразу в трех турнирах на западе. Лю «Sylar» Цзяцзюнь предложил найти тренера, поскольку раз уж мы сами не собирались указывать друг другу на ошибки, то это должен был делать кто-то другой. Тогда я вновь обратился за помощью к 71. Он убедил ELeVeN остаться в команде и, само собой, отправился с нами в Канаду».

О копировании стиля Virtus.pro G2A

«После The Summit на сцену вышла Virtus.pro G2A. Турнир оказался звёздным часом этой команды и прекрасно продемонстрировал сильнейшую стратегию в этом патче — четыре игрока фармят, в то время как пятый занимается только вардами и смоуками, а также исполняет роль капитана. После The Summit тренер сказал, что мы должны подражать стилю Virtus.pro G2A (саппорт на пятой позиции должен отказаться от всех предметов и заниматься только вардами). Вначале эта идея мне очень не понравилась — в моем видении игры саппорту нужно иметь хотя бы один-два предмета для массовых драк. Тоже самое я говорил Лу «Fenrir» Чао во время The International 2016. Тогда я предлагал, чтобы саппорты поделили между собой вардинг — так бы они смогли получить ключевые предметы и быть полезными в драках. Но, в конце концов, на The Summit 6 наша команда выступила очень слабо, в то время как Virtus.pro G2A одерживала победу за победой. На этом фоне слова 71 оказались достаточно убедительными. Тогда же old chicken сразу сказал, что больше не хочет заниматься драфтом, поскольку это плохо сказывается на его собственных результатах. В команде вновь начался разлад, а поскольку так продолжаться больше не могло, я взял драфт на себя и пересел на 5 позицию. Поначалу у нас все шло отлично на тренировочных матчах. У всех игроков было рвение и желание побеждать. Но потом я понял, что все же мы не Virtus.pro G2A, и просто подражать их стилю игры было глупо и бесполезно. Увы, тогда уже было слишком поздно что-то менять, и мы продолжили играть в этом же стиле».

О неудачах на The Boston Major 2016 и после него

«Потерпеть поражение в первом же раунде наиболее унизительно. Я был хард-саппортом, обеспечивал команде варды и приносил себя в жертву, чтобы другие герои могли выжить. При этом все остальные мне говорили, что я понятия не имею, как играть на пятой позиции. Откройте ваши чертовы глаза и посмотрите наши игры от моего лица. Вы что, совсем ослепли, чтобы говорить, что у нас не было вардов? Кроме единственного матча, когда против нас играла Naga Siren, где еще мы проигрывали по вардам? После поражения 71 сказал, что мы недостаточно старались и команде нужны новые игроки. Мы каждый день брали перерывы, играли в игры на мобильных телефонах, смотрели различные стримы… Один лишь old chicken упорно продолжал играть рейтинговые игры. Признаюсь, я тоже стал реже играть в Dota 2, но думаю, что смена состава не решила бы нашу основную проблему. Еще до того, как мы победили на MarsTV Dota 2 League, я уже поигрывал в Counter-Strike: Global Offensive, чтобы расслабиться перед финальным матчем. Sylar, LaNm, old chicken, ELeVeN, Garder Когда мы вернулись после The Boston Major 2016, никто больше не хотел выступать вместе. Мы хотели как можно скорее разойтись, но клуб заставил нас доиграть оставшиеся матчи на D2PL. Два дня спустя мы уже и не знали, как выиграть. Никто не хотел играть. Для меня все сложилось просто ужасно. Мне пришлось думать и об игроках, и о доходах клуба. Мы не могли просто отказаться от лиги, потому что каждый пропущенный матч обошелся бы EHOME в 20 тысяч юаней (около $3 тыс.)».

О планах на будущее

«В январе моя жена поедет в роддом, чтобы родить нашего второго ребенка. Я не видел, как на свет появился мой первенец, и в этот раз не хочу жалеть, что все опять пропустил. Команда будет играть на квалификации к DAC 13 января, но я пропущу этот сезон, чтобы не мешать тренировочному процессу. 71 будет управлять всей командой, а я смогу помогать разве что в качестве тренера».

О ставках и слухах про подставные матчи

«Я знаю, что 71 делает ставки на некоторые игры, и пусть меня раздавит машина, если я сделаю так же. Я три раза попадал в шестерку лучших команд The International, имел стримерские контракты и зарплату от организации. Я заказываю своему ребенку молоко из США по $20 за бутылочку, а он, между прочим, за месяц выпивает три упаковки. Так что включите мозги. Если я «сыграю в 322», я что, получу от этого больше, чем у меня есть сейчас? Вы насмехаетесь над моими мечтами, поэтому я посылаю вас куда подальше».

Источник — Cybersport.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.