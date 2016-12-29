Студия RuHUB и лично Виталий v1lat Волочай приподнесли на Новый Год подарок коммьюнити в виде четвертого выпуска "калибровки", который порадует вас массой сюрпризов! Лидеры прошлого выпуска уступили свои места, в то время как свежие коллективы поднялись вверх по лестнице, смотрим!

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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