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Виталий «v1lat» Волочай: Калибровка Ep.4

Очередной выпуск долгожданного самого обьективного рейтинга

  • 29.12.2016 20:36
  • 30 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Виталий «v1lat» Волочай: Калибровка Ep.4

Студия RuHUB и лично Виталий v1lat Волочай приподнесли на Новый Год подарок коммьюнити в виде четвертого выпуска "калибровки", который порадует вас массой сюрпризов! Лидеры прошлого выпуска уступили свои места, в то время как свежие коллективы поднялись вверх по лестнице, смотрим!

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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