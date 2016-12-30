Скандал с владельцем организации LGD Gaming - Ruru

Скандал развернувшийся на просторах китайского интернета.

OP является одним из основателей и бывшим сотрудникком VPGAME, который является крупнейшим сайтом ставок на киберспорт в Китае, принадлежащий LGD.

Ruru является владельцем LGD, LFY, а также всех CDEC коллектив, VPGAME и KeyTV.

Предупреждение от OP: Perfect World не знает об API-KEY, и все игроки - это уважаемые люди.

OP хотел покинуть VPgame, чтобы присоединиться к компании своего друга (C5game). Были некоторые споры о том что он работает на два фронта, в VPgame и C5game, и якобы копирует продукт VPgame. LGD.ruru подала в суд на него сразу после того, как они заключили соглашение о переходе, в следствии чего OP просто вышел из себя и слил информацию в сеть.

Также стоит упомянуть, что Ruru попросила его использовать свои связи и подчистить плохие сообщения о Nanyang Cruise Cup, потому что люди были возмущенны проведением чемпионата.

Далее перевод с оригинального ответа OP на одном и сайтов

В 2013 году Ruru украла API-ключ из Steam. С помощью нормального API-KEY пользователь сможет просматривать только данные общественных матчей, однако с помощью украденного юзер получал доступ к просмотру личных матчей, и это является причиной, почему VPGAME изначально можно было просмотреть результаты частных скримов. Используя этот API-KEY, по поручению Ruru, мы строим систему базы данных, которая была в состоянии просмотреть результаты тренировок других коллективов между собой, так что мы могли подготовится к стратегиям оппонентов. Лично я не думаю, что какой-либо из игроков LGD холдинга использовал эти данные.

Доказательство:

Если вы попытаетесь перейти на http://www.vpgame.com/das/~~V то вас перенаправит на страницу входа в систему, это означает, что страница на самом деле существует.

Так как вы пытаетесь перейти на страницу под vpgame.com, но она не существует, он будет возвращать ошибку 404.

Для людей, которые нуждаются в дальнейшем объяснении :

Эти две игры холсты между IG.V и IG, для профессиональных команд, сохраняя холсты результаты скрытного является чрезвычайно важным.

Другая вещь Dragonclaw Hook и Rotten Stache была украдена.

Когда мы впервые получили API, мы не знали, что мы могли бы перемещать предметы пользователей с помощью API. После того, как Ruru упомянула об этом, мы попробовали, это сработало, и мы сообщили Ruru. Мы перенесли Dragonclaw Hook и Rotten Stache на DOTAMAX (еще один китайский сайт, больше похож на dotabuff, но функцию ставок), чтобы внести суеты и непонятность, точно также сделали с некоторыми из предметов редкости arcanas с VPGAME на DOTAMAX тоже. Так мы смогли обмануть Valve, подставив DOTAMAX.

Имя чат-группы называется "основатели VPGAME", 3 означает, что группа имеет общее число 3. OP (зеленый) говорит 大力 菠菜 уже доложил о Valve потери, а затем Ruru сказала переместить 200 arcanas к DOTAXMAX и сообщить о потере в Valve)

Секция DAS на vpgame уже удалена, но все же это изза обновления, было бы 404 ошибка, если бы она не существовала вообще.

Ruru даже сделала пост на SGamers, что бы меня. Я не собираюсь выставлять больше доказательств, потому что мне нужно, чтобы некоторые остались у меня для собственной безопасности. Вы будете сожалеть, если я это опубликую, это разрушило бы всю киберспортивную промышленность.

Также, бывший сотрудник Valve (Langelic, он раскрыл свою личность) подтвердил существование указанного ключа. Он также сказал, что он знал о драме и сообщил его Icefrog в ноябре.

Разговор с IceFrog (на английском языке, проверьте дату тоже):

Для лентяев:

LGD является владельцем крупнейшего сайта ставок в Китае - VPGAME

LGD.ruru украл API-KEY

VPGAME был в состоянии брать данные всех других команд.

VPGAME был в состоянии перемещать элементы свободно между любыми пользователями Steam, они сделали это таким образом, что в Valve думаю, что другие конкуренты, вроде DOTAMAX подставляет пользователей.

Немного инсайдов от OP:

Ruru является владельцем LGD (про команду), VPGAME (ставки), сайт KeyTV (тот, который разрушил Shanghai Major и был уволен в середине чемпионата), что является узурпацией и своего рода конфликтом интересов, не уверен что это разрешено.

Также Ruru бывший муж является ключевой фигурой в Perfect World.

Китайские болельщики DotA уже подозревали, что LGD имеет некоторую секретную сделку с Valve, так как Valve отправили LGD в Бостон.

Ruru также девушка Inflame(который имел привычку играть за EHOME и CDEC.y), и имеет много конфликтов с другими профессиональными игроками.

Переведено редакцией сайта cyber.sport.ua

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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