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Ehome кардинально изменили состав

Представители киберспортивного клуба Ehome анонсировали новый состав на грядущий сезон

  • 02.01.2017 13:49
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Ehome кардинально изменили состав
Чжан «LaNm» Чжичэн будет выступать в роли главного тренера состава.
 
Новый состав Ehome:
Чэнь «Cty» Тянью , Ху «Guvara» Сэнь , Ван «old chicken» Чжиюн , Цзян «Jdh» Донгхао  Xi
 
В прошлом сезоне EHOME принимали участие в множестве соревнований, однако не смогли достичь положительного результата ни в одном из них - последнее место на The Summit 6 и 9-16 место на The Boston Major.

Источник — Sport.ua

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