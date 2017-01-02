Ehome кардинально изменили состав

Чжан «LaNm» Чжичэн будет выступать в роли главного тренера состава.
Новый состав Ehome:
Чэнь «Cty» Тянью , Ху «Guvara» Сэнь , Ван «old chicken» Чжиюн , Цзян «Jdh» Донгхао Xi
В прошлом сезоне EHOME принимали участие в множестве соревнований, однако не смогли достичь положительного результата ни в одном из них - последнее место на The Summit 6 и 9-16 место на The Boston Major.
Источник — Sport.ua
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