Ehome кардинально изменили состав

Точно! Теперь все чемпионы будут ненастоящие. Только зачем тогда чемпионат играть, а? Давайте сра...

А был ли мальчик?... (С)

Ты сейчас про Гармаша или Хача?

Бомжи два года скулят что чемпионат ненастоящий и чемпион тоже... Соответственно следующий чемпио...

Вам етот переход еще не надоел???