Эксклюзивное интервью с новым игроком Динамо Киев

Наш корреспондент пообщался с Виталием «labotryas» Мухой - киберфутболистом ФК Динамо Киев. Известный FIFA'шник рассказал об особенностях его дисциплины, результатах и конечно же как проходило его подписание украинским грандом футбола.

С чего все началось?

Футболом увлекался я, в принципе, всегда. В детстве играл в юношеской команде, в школьной, вместе с командами играли в Чемпионате Киева. Когда повзрослел, то поступил в университет, ну и забросил «большой футбол» потихоньку. FIFA в то время была просто хобби, одним из способов отдохнуть с друзьями, товарищами по команде. Так случилось, что в конце 2014 года меня пригласили Вконтакте на первый мой онлайн турнир. Тогда я занял второе место, уступив более опытному сопернику со счетом 2-1. После было много тренировок, просмотров стримов. Лишь в конце 2015 рода я приехал на свой первый LAN-турнир ESWC Ukraine, опять-таки уступив только в финале.

Как проходят тренировки?

Лично у меня, до подписания контракта с Динамо Киев, частью моей тренировки было то, что я старался играть на турнирах, где участвуют топ-игроки, ну и конечно же, как мы это называем - «спаринги» с другими профессиональными игроками, иначе никак.

О планах на будущее.

На каждом турнире всегда стараешься показать свой максимум и занять призовое место. Представляя такой именитый клуб, как Динамо, я просто не могу ударить в грязь лицом. Конечно это огромная ответственность и давление, но я надеюсь, что это наоборот придаст мне сил. Тем более, что для этого у меня будет специальная система тренировок и думаю, она даст свои плоды. Касательно грядущих турниров скажу, что есть и предложения, есть и инвайты, но любая конкретика будет только после Нового Года. Могу лишь добавить, что в следующем году киберфутбол ждет нечто потрясающее.

О Динамо и контракте.

Инициатором подписания было Динамо. Связались со мной уже после ESWC Ukraine, поделились планами, видением нашего сотрудничества и мне понравилось то, как они смотрели на будущее.

Особенности тренировок с Динамо.

Вопрос поддержания физической формы по-прежнему в силе. Это делается для того, что бы в критические моменты, голова была максимально сконцентрирована. Будет подбор спарингових партнеров, у меня есть свои контакты, но и люди из Динамо помогут с этим.

Реакция окружающих на подписание.

Когда стало известно о том, что меня подписал такой клуб, как Динамо Киев, я получил просто множество сообщений, поздравлений, даже от людей, с которыми уже давно не общаюсь. Внимание СМИ, куча журналистов, пресс-конференция – все это было в новинку, столько внимания и вопросов, коленки тряслись, но и это со временем прошло.

Будущее в киберфутболе.

Насколько я знаю, во Франции уже запущено что-то наподобие своей лиги среди киберфутболистов. Сейчас множество футбольных клубов подписывают геймеров в Англии, Испании, Германии. Даже слух пошел, что в 2018 году наряду с Чемпионатом Мира по футболу будет Чемпионат Мира по FIFA. Конечно же, все это пока слухи, но и дыма без огня не бывает. Даже сейчас есть пара чемпионатов, где были только киберфутболисты из футбольных клубов.

Откуда взялся ник «labotryas»?

История банальная, ничего преднамеренного, или сверьхествественного. Просто, регистрировал аккаунт в плейстейшине, давно это было где-то 2006 год, тогда никто не парился из-за ников. Дальше уже не менял, так как внутри игровое общение перешло на имена. Когда же начал выступать на профессиональной сцене, то играл под мейном (основной учетной записью) и люди запоминали именно под этим ником.

О Dota 2 Major Championship: The Kiev Major.

Очень круто, что в Украине будет мероприятие такого уровня. Это позволит обычным людям иначе взглянуть на всю индустрию киберспорта в целом и возможно умерить свой скептицизм.

Пара слов фанатам.

Спасибо всем, кто меня поддерживает, смотрит и болеет. Вы мне дарите очень много сил, это очень сильно ощущается. Постараюсь радовать фанатов новыми победами в грядущем сезоне!

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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