Biver: «Приглашение в Na'Vi - самый крупный успех!»

Не так давно, в канун Нового Года, киберспортивный клуб Natus Vincere обьявил новый состав. И если такие имена как Dendi, GeneRaL, Pajkatt и даже rmn- уже давно известны коммьюнити, то новичок «рожденных побеждать» Мальте «Biver» Винтер не слишком хорошо известен в СНГ. На сайте организации появилось интервью с новым сапортом команды и редакция cyber.sport.ua отобрала для Вас лучшие ответы.

Знакомство с Dota 2.

Я немного наблюдал за игрой старшего двоюродного брата в DotA и ещё меньше играл сам. Помню, как покупал Desolator каждому персонажу, которым я управлял, потому что это был единственный предмет, рецепт которого я помнил наизусть в магазине. Не забывайте, что мне было всего лишь 10 лет на тот момент.

Позднее я перешёл в другую MOBA — Heroes of Newerth. Посвятил ей около 5 лет: играл сначала на любительском, а потом и на соревновательном уровне. Я решил попробовать Dota 2, так как хотел стать профессионалом, чего на тот момент нельзя было достигнуть, играя в HoN. Переход из одной игры в другую получился довольно-таки плавным, но мне всё равно потребовалось некоторое время, чтобы достигнуть того уровня мастерства, который позволяет мне зарабатывать на жизнь игрой.

Какой был твой 2016 год?

Могу сказать, что 2016 год был успешным для меня. Впрочем, случались как взлёты, так и падения. Я начал его в команде London Conspiracy, где играл вместе с хорошими друзьями. Наш уровень постепенно рос, но я заработал травму локтя — слишком много играл, а физической активности было маловато. Команда распалась, после чего я был вынужден отдохнуть от соревновательной составляющей игры 3–4 месяца, что стало новым опытом для меня.

Позднее я вернулся на профессиональный уровень в лучшей физической форме и начал играть в Prodota Gaming. Мы выиграли несколько мелких турниров, а также сумели занять 4-е место на турнире WCA 2016. Затем был мой главный успех в ушедшем году — приглашение в Na`Vi.

О проблемах комуникации интернационального колектива.

Мы используем английский для общения, так как каждый из нас владеет этим языком. Не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы в коммуникационном плане.

О реакции коммьюнити на тег Na`Vi

Это только начало. Я собираюсь сконцентрироваться на своей собственной игре и улучшить её настолько, насколько это возможно. Иногда я проверяю сайт или же группы в социальных сетях, но не думаю, что чтение комментов о себе необходимо, так как это может исказить мнение о самом себе.

Спорт и киберспорт.

В детстве я увлекался разными видами спорта, но сейчас у меня нет времени на подобные занятия. Люблю настольный теннис и сквош. Впрочем, в настоящее время я бегаю 2–3 раза в неделю и делаю несложные упражнения дома. Думаю, киберспорт, продолжит развиваться и уже совсем скоро мы увидим ещё больше турниров на обычном телевидении.

Почему роль сапорта?

Думаю, данная роль просто естественна для меня. Я играл на этой позиции в HoN, а позднее решил, что есть смысл остаться на ней и в Dota 2.

О 7.00 патче.

По моим ощущениям, этот патч хорошо сбалансирован, и нужно ещё найти слишком сильных персонажей. Мне кажется, многие команды всё ещё привязаны к стратегиям прошлой версии игры, поэтому многие и пытаются попробовать какие-то новые фишки. У меня хорошее мнение об этом патче, но я всё ещё к нему привыкаю. Дерево талантов мне очень нравится, так как даёт варианты того, как ты хочешь развивать своего персонажа.

Пара слов фанатам.

Спасибо моей девушке, которая всегда поддерживает меня, моей семье, а также всем фанатам Natus Vincere, которые будут болеть за нас в новом сезоне!

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.