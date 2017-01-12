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Хочешь уникальный компьютер? Выполни задания «Битвы геймеров»!

Выбери лучшего участника первого реалити-шоу от HyperX

  • 12.01.2017 14:22
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Хочешь уникальный компьютер? Выполни задания «Битвы геймеров»!

В конце прошлого года команда HyperX запустила первое в рунете реалити-шоу про игроков и для игроков - "Битвы геймеров".

За экслюзивный контракт с именитой компанией сражаются звезды киберспорта, популярные стримеры, комментаторы и другие заметные представители геймерского сообщества. 

Каждый день с 6 по 15 декабря ведущие озвучивали тему и основные задания дня, представляли нового приглашенного гостя в роли тренера, который готовил участников к очередным испытаниям, делил их по командам и отправлял в бой. В конце дня, по результатам голосования среди игроков, тренера и ведущих, худшему игроку определялось наказание, предложенное зрителями.

На данный момент на сайте HyperXBattle.com вы можете просмотреть компиляции самых интересных моментов Битвы, а также проголосовать за своего фаворита в реалити-шоу.

После регистрации на сайте все желающие могут принять участие в интерактивном квесте с уникальным призом - мощнейшим игровым компьютером, который собирался прямо в ходе баталий "Битвы геймеров". Помимо главного приза, зрители могут выиграть клавиатуры HyperX Alloy и скины для CS:GO.

Автор — Виктор Курко, Sport.ua

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