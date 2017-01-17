Astralis и SK Gaming выступят на IEM Katowice

Регулярный хост мероприятий по CS:GO, ESL выслала очередную пару «инвайтов» на последнее состязание серии Intel Extreme Masters – IEM Katowice. Таким образом, Astralis и SK Gaming будут бится за чемпионство вместе с другими 12 командами, среди которых уже оглашенные поляки из Virtus.Pro и шведский коллектив Ninjas in Pyjamas. Призовой фонд турнира составляет 250 тыс. долларов.

Приглашения команды получили как за лидерство в топе HLTV, так и за предыдущие заслуги. Так, в рейтинге команд мира Astralis и SK Gaming занимают первое и третье места соответственно. Среди последних заслуг датского коллектива находится финалы Esports Championship Series Season 2 и ELEAGUE Season 2, в которые они прошли благодаря своим победам над пятеркой бразильцев из SK.

IEM Katowice пройдет с 1 по 5 марта, и станет заключительным в своей серии. Также остаются неизвестными еще 8 команд, которые выступят на турнире в Катовице. Организатор оставляет за собой право на приглашение 4-ех коллективов, а оставшиеся места будут разыграны на квалификациях в Европе и Америке.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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