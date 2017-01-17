Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Astralis и SK Gaming выступят на IEM Katowice

Новые приглашения на турнир в Катовице для топов мирового Counter-Strike

  • 17.01.2017 14:11
  • 55 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Astralis и SK Gaming выступят на IEM Katowice

Astralis и SK Gaming выступят на IEM Katowice

Регулярный хост мероприятий по CS:GO, ESL выслала очередную пару «инвайтов»  на последнее состязание серии Intel Extreme Masters – IEM Katowice. Таким образом, Astralis и SK Gaming будут бится за чемпионство вместе с другими 12 командами, среди которых уже оглашенные поляки из Virtus.Pro и шведский коллектив Ninjas in Pyjamas. Призовой фонд турнира составляет 250 тыс. долларов.

Приглашения команды получили как за лидерство в топе HLTV, так и за предыдущие заслуги. Так, в рейтинге команд мира Astralis и SK Gaming занимают первое и третье места соответственно. Среди последних заслуг датского коллектива находится финалы  Esports Championship Series Season 2 и ELEAGUE Season 2, в которые они прошли благодаря своим победам над пятеркой бразильцев из SK.

IEM Katowice пройдет с 1 по 5 марта, и станет заключительным в своей серии. Также остаются неизвестными еще 8 команд, которые выступят на турнире в Катовице. Организатор оставляет за собой право на приглашение 4-ех коллективов, а оставшиеся места будут разыграны на квалификациях в Европе и Америке.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.