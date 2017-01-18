ELEAGUE Major 2017: Известен посев команд

Организаторы ELEAGUE Major 2017, обьявили первые стыковочные матчи турнира. Давние соперники - Natus Vincere и mouzesports сойдутся в первом раунде. Интересная сетка получилась и для поляков из Virtus.pro, которым в соперники выпал один из фаворитов турнира Optic Gaming. Примечательно, что оба коллектива входят в топ 5 команд по версии сайта HLTV.

Из прочих интересных матчей можно выделить Gambit, под руководством Даниила Zeus Тесленко против колектива который подписал ФК Коппенгаген - North. Наши соотечественники из FlipSid3 Tactics выступят против «темной лошадки» турнира FaZe CLub.

Все матчи первого круга пройдут в формате до первого поражения.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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