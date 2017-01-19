Раскрыты подробности Acer CGPL Autumn 2017

Как главный распорядитель турниров, CyberGamer рассказал, что будет четыре LAN финалове за право быть в высшем дивизионе в 2017 году. Все чемпионаты пройдут на новом E-sports Studio в Аделаиде, Австралия. В качестве открывающего сезон события выступит Acer CGPL Осень 2017, показывая на протяжении семи недель лучшие матчи команд в формате до двух побед. Лига будет длится от 5 февраля до 25 марта.

Недостаток «живых» матчей, CyberGamer компенсирует двойным количеством LAN-турниров к 2017 году. После завершения онлайн-составляющей, первые четыре команды будут претендовать на осенний LAN финал, который по иронии пройдет весной с 7-9 апреля и по-видимому падает на 10-ую годовщину организаторов. Даты проведения событий от CyberGamer в 2017 году:

1. CGPL Autumn – с 4 февраля до 10 апреля

2. CGPL Winter – с 13 мая и до 17 июля

3. CGPL Spring – с 19 августа до 22 октября

4. CGPL Championships – 17-19 ноября

На первые три ивента – «сезонные» турниры CGPL – помимо приглашенных команд будут отобраны лучшие команды из онлайна. Две лучшие команды на каждом чемпионате получит прямое приглашение на чемпионат CGPL, состоящий из восьми команд.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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