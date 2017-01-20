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Первый репортаж с места проведения DotaPit Season 5

Очаровательная Ineska, V1lat и Inmate поделятся первыми впечатлениями о городе, отеле и стадионе

  • 20.01.2017 10:16
  • 70 просмотров
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RuHub приветствует вас на DotaPit Season 5 и представляет первый репортаж с места проведения.

Источник — RuHub Media

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