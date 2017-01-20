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Кто заберет главный трофей Dota Pit?

Разбираемся в матчах первого дня нового сезона Dota Pit League

  • 20.01.2017 12:48
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Кто заберет главный трофей Dota Pit?

Буквально сегодня стартует самое большое Dota-событие этого месяца – Dota Pit League Season 5. Хорватский турнир собрал глаdные сливки про-сцены на втором LAN'е в Сплите. Без сомнения, глаза болельщиков уже приварены к экранам мониторов, но пока есть время – давайте поразмышляем над тем, кто же заберет Mask of Madness турнира?

В открывающем матче нас ждет европейское дерби, Virtus Pro против Elements Pro Gaming. В то время как VP получили прямое приглашение, «элементам» удалось удивить , достигнув финала квалификаций, где они проиграли ОГ. «Медведи» расцениваются как главные фавориты матча и даже букмекеры не верят в EPG, поставив на них невероятно огромный коэффициент – 6.09.

Следующие выступают OG и их противник – команда из Поднебесной, Invictus Gaming. Несмотря на номинальное превосходство первых, как победителей The Boston Major, китайская команда настроена решительно, выступая у себя дома в очень хорошей форме, а отсутствие побед в последнее время лишь подстегнет их!

Американские «злые гении» EG сразятся против «безликих» из Faceless. Команда из Америки в последнее время показывают очень сильную «доту», но и им надо будет выложится на полную, так как Дерил «iceiceice» Кох и Ко лучшие в своем регионе. Что то подсказывает, что нас ждет полноценное bo3 с неожиданным финалом!

Digital Chaos против Team Secret – безусловно матч дня. Сражение бывших «секретных», MiSeRy и w33 против их экс-капитна Puppey. Сказать, кто здесь победит – невероятно сложная задача, потому что ни один из коллективов не сделает ни шагу назад в стремлении выбить конкурента в «лузера». Запасаемся попкорном и смотрим, это того стоит!

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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