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Dendi: от компьютерного клуба до легенды

Cyber.sport.ua расскажет о легендарном украинском игроке в своем новом материале

  • 24.01.2017 16:36
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Dendi: от компьютерного клуба до легенды

Абсолютно любой человек, играющий в Dota 2 и даже не увлекающийся её киберспортивной частью наверняка хоть раз слышал этот ник – Dendi. Потрясающий человек, полный оптимизма, радости, трудолюбия и конечно же, главный Pudge этой планеты. В сегодняшнем материале от Game-Digest мы расскажем о живой легенде профессионального киберспорта – Данииле «Dendi» Ишутине.

Сегодня Dendi – это состоявшийся игрок, уже покорив абсолютно все чемпионские горизонты в Dota 2, ездящий на хорошей машине и получая недюжинную зарплату от организации и невероятную любовь фанатов по всему миру. Но когда то, всего этого не было.

С раннего детства, благодаря покупке компьютера бабушкой, Данил просиживал практически сутки на пролет за компьютером, проводя там необычайно много времени, даже по сравнению со сверстниками. Собственно тогда его и можно было найти либо возле компьютера, либо же на рыбалке с отцом, которую он очень любил. Но когда юный Даня в очередной раз собрался на рыбалку, его отцу стало плохо и его госпитализировали. Уже в больнице поставили страшный диагноз – рак. Спустя некоторое время, несмотря на надежды родных, Даниил лишается отца. С тех пор Dendi больше не ходил на озеро на рыбалку.

«Один из способов забыть о боли – это погрузится во что нибудь с головой»,- Dendi в документальном фильме от Valve «Free-to-Play».

Описание: https://pp.vk.me/c624723/v624723499/14eec/30hX-6cqiqk.jpg

Что бы избежать неприятных эмоций, будущий игрок с головой уходит в компьютерные игры, в частности набиравшей тогда популярность Dota Allstars, карте-дополнению Warcraft 3. Постоянно «зависая» в компьютерных клубах Данил быстро отметился хорошей игрой и собраностью, и уже в 2007 году его приглашают в его первый коллектив – WG. После этой команды, был очень продуктивный год в Kingsurf.int, одной из лучших команд на про сцене в 2008. Но все это было промежуточным в карьере Dendi до его первого серьезного дебюта в составе DTS, в которых Даня играл два года с 2008 по 2010. Именно состав DTS времен конца 2009 и начала 2010 принято называть «легендарным», ведь когда все команды терпели поражение от китайских коллективов, украинский коллектив стоял оплотом европейской Dota-сцены. Успех к команде пришел с победой на Asus Open Spring 2010. Многие фанаты навсегда запомнят лютое противостостояние вечных соперников DTS Chatrix и китайського гранда EHOME.

Описание: http://cyber.sport.ua/media/images/1005034.jpg

Но ничто не длится вечно. И уже к началу зимы 2010 года, вместе со своим товарищем Иваном «Artstyle» Антоновым, Dendi переходит в новосозданый и еще никому не известный коллектив со странным латинским названием - Natus Vincere, «рожденные побеждать». Вместе с ними в команде оказываются сильнейшие представители Dota 2 того времени: Клемент «Puppey» Иванов, Дмитрий «LightOfHeavenX» Куприянов и Александр «XBOCT»Дашкевич. В грядущем всемирной чемпионате от Valve – The International 2011, команда без проблем побеждает и увозит домой баснословный 1 миллион долларов. Эта пятерка игроков, вместе с Dendi, были первыми, кто вписал свои имена на Aegis of Immortal.


После победы на чемпионате мира, Даниил будто заиграл новыми красками. И раньше его игра была выше всяких похвал но во времена от 1-го и вплоть до 3-го The International, она была феноменальной. Зрители никогда не забудут знаменитого Pudge и «китайца в минуту» на финалах ESWC против EHOME, как и не забудут хуки под фонтан против TongFu от все того же каннибала при поддержке Chen`а от Puppey. За 3 года, вплоть до 2013, Dendi и NaVi ни разу не пропускали грандфинал чемпионата мира, но перове место осталось только в 2011. А в преддверии The International 2014, Даниил стал одним из 3-ех игроков, про которых сняли документальный фильм – «Free-to-Play».

Но всегда после громких побед рано, или поз дно наступает череда неудач. Поражения четвертом и пятом The International, после нескольких кадровых перестановок, привели к дисбанду состава. Лишь в начале 2016 года, новый состав, который строился вокруг Dendi и молодого сапорта команды – Акбара «SoNNeiKo» Бутаева, начал показывать первые результаты. Тогда это назвали «новой эрой» состава, и слоган быстро превратился в мем, который скандировали хейтеры после очередного поражения.

Описание: https://cdn.dotablast.com/wp-content/uploads/2016/03/NaVi1-1.jpg

Тем не менее череда вторых мест на чемпионатах высшего дивизиона и победа во втором сезона SL i-League Invitational принесла Natus Vincere прямое приглашение на чемпионат мира от Valve. Таким образом Даниил «Dendi» Ишутин, стал первым игроком, который был на всех турнирах серии под одним и тем же желто-черным тегом.

Сегодня Данил, вместе с уже снова обновленным, европейским составом Natus Vincere, усердно тренируется вместе с командой на буткемпе. Уже совсем скоро квалификации на DAC 2016 и SL i-League Invitational, и не за горами «домашний» The Kiev Major.

Даниил «Dendi» Ишутин – это яркий пример человека, который идет к своим мечтам несмотря ни на что. Он, имея милионы фанатов по всему миру, не зазнался и не остановился на достигнутом. Удачи, Данька, твои лучшие хуки еще впереди!

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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