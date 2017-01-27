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SL i-League StarSeries. Результаты третьего дня

О лидерах прошлого дня замолвите слово

  • 27.01.2017 10:14
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SL i-League StarSeries. Результаты третьего дня

Европейская квалификация SL i-League StarSeries S3 по Dota 2 набирает обороты! Третий тур отборочного этапа в Европе подарил нам сражение команд Liquid, Vega Squadron, AD Finem и Cloud 9.

Игровой день стартовал с противостояния Vega Squadron и Cloud 9. Обе карты «акулы» провели крайне неудачно — датчане овладевали преимущество со старта игры и не давали раскрыться героям соперника. В первом раунде серии Vega сдалась на 20 минуте, а во втором протянула на 10 минут больше.

Cloud 9 заработала первые 3 очка за 4 матча, а дебют Vega Squadron завершился поражением.

Сражения третьего тура продолжились матчем между Team Liquid и Vega Squadron. Две предыдущие встречи «жидких» завершились уверенными победами над Horde и Cloud 9, и к этому матчу команда KuroKy подходила в статусе лидера турнирной таблицы.

После поражение в первом матче, Vega Squadron реабилитировалась, продемонстрировав убедительную победу на первой карте. Второй раунд серии «акулы» начали неплохо, но к середине игры сдали позиции и матч закончился вничью.

В заключительной встрече игрового дня встретились Team Liquid и AD Finem. По результатам упорной борьбы, команды разошлись миром, получив по одному очку в свой актив.

Таблица положения команд в квалификации на турнир SL i-League StarSeries по итогам трех дней квалификации.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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