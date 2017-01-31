Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Матч дня: Natus Vincere против Vega Squadron

Новый состав «Рожденных побеждать» сойдется с «Акулами» в решающем для обоих матче на StarSeries

  • 31.01.2017 15:42
  • 115 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Матч дня: Natus Vincere против Vega Squadron

Сегодня вечером в европейской квалификации SL i-League StarSeries Season 3 состоится встреча двух коллективов из СНГ —  Vega Squadron против  Natus Vincere G2A. Это будет решающий матч для обеих коллективов, так как на кону стоит не только позиция в общем зачете, а и престиж организации.

Напомним, что именно в Vega Sqadron в конце пришлого года из стана «рожденных побеждать» перешла пара игрков SoNNeiKo и Ditya Ra, по официальной версии в связи с проблемами внутри коллектива. Для состава акул возможная победа станет хорошим знаком, что они стоят на правильном пути с правильным составом. Зная эти немногочисленные факты можно точно сказать, что борьба будет принципиальная и нешуточная.

До матча обе команды расположены внизу таблицы и имеют по 5 и 3 очка соотвественно.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.