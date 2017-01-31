Матч дня: Natus Vincere против Vega Squadron

Сегодня вечером в европейской квалификации SL i-League StarSeries Season 3 состоится встреча двух коллективов из СНГ — Vega Squadron против Natus Vincere G2A. Это будет решающий матч для обеих коллективов, так как на кону стоит не только позиция в общем зачете, а и престиж организации.

Напомним, что именно в Vega Sqadron в конце пришлого года из стана «рожденных побеждать» перешла пара игрков SoNNeiKo и Ditya Ra, по официальной версии в связи с проблемами внутри коллектива. Для состава акул возможная победа станет хорошим знаком, что они стоят на правильном пути с правильным составом. Зная эти немногочисленные факты можно точно сказать, что борьба будет принципиальная и нешуточная.

До матча обе команды расположены внизу таблицы и имеют по 5 и 3 очка соотвественно.

