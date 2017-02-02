Киберспортивная организация с мировым именем продолжает радовать своих фанатов. На этот раз в обьектив камеры попали главные действующие лица тех, кто учавствует в жизни Dota 2 состава. Также присутствуют интервью с игроками нового ростера, которые взял несменный Олег "prb" Булавко и еще много чего интересного.
Из последних результатов коллектива можно пока лишь отметить победу в bo2 серии против Vega Squadron в рамках европейской квалификации к SL i-League StarSeries Season 3.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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