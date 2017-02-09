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Евгений МОСТОВИК: «У меня осталась одна цель – титул чемпиона мира»

Na`Vi.Yozhyk рассказал о карьере, отношениях с близкими и будущих выступлениях

  • 09.02.2017 13:07
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Евгений МОСТОВИК: «У меня осталась одна цель – титул чемпиона мира»

Перед началом нового киберспортивного сезона Sport.ua пообщался с известным игроком в FIFA, или, как сегодня принято говорить - киберфутболистом организации Natus Vincere - львовянином Евгением «Yozhyk» Мостовиком.

Начало карьеры в киберфутболе, отношения с близкими и, конечно же, амбициозные планы игрока на будущее в нашем новом материале.

– В среде киберфутболистов ты – очень известная персона. Но расскажи о себе нашим читателям, которые, в основном, увелкаются традиционным спортом. Как впервые сыграл в ФИФА?
– Меня зовут Евгений Мостовик, мне 25 лет. Родился и живу во Львове. Никнейм - Yozhyk. С 2011 года выступаю за команду Natus Vincere (Na'Vi).

С самого детства время от времени играл на приставках - Dendy, SEGA, PlayStation. Иногда с отцом, иногда с друзьями.

Футбол стоит в моей жизни особняком, я бы сказал. Как только научился ходить - в моих ногах уже был футбольный мяч. Бегаю на улице, посещаю львовские футбольные матчи и т.д.

Компьютерные игры + футбол = FIFA или PES. По такой простой формуле, собственно, эта игра и нарисовалась в моей жизни. Именно в PES я играл на первой PlayStation даже больше, потому что геймплей там был поинтереснее. А вот когда у меня появился ПК (2006-й год), тогда и присел на серию игр от FIFA. В 06 и 07 версию поиграл с друзьями в большей степени. А вот с начала FIFA08 зарегистрировался на сайтах, посвященных соревнованиям по комрьютерным играм, и понеслась. Таким образом началась моя киберспортивная карьера.

– Как для тебя прошел 2016 год?
– Симпатичный год получился. Принял участие во множестве турниров международного уровня, которые состоялись в Узбекистане, Китае, Таиланде и Швеции. Везде занимал призовые места, крутился возле верхушки, но ни разу не добрался до желанного первого места и трофея. Но в общем и целом - доволен годом и предлагаю вам в 16-ти секундах ощутить самые крутые его моменты: 

– Сейчас многие футбольные клубы активно подписывают киберфутболистов. К тебе не приходили предложения, или НаВи крепко держат тебя в своих рядах?
– Есть такая тенденция. Выглядит очень интересно - новый уровень, так сказать. Na'Vi сказали сразу: «Если поступит серьезное предложение от топ-клуба - мы тебя отпустим». Провел 6 замечательных лет в этой команде и не против провести еще столько же. Поэтому меня не сильно беспокоит данная тема, но можно общаться по мере поступления предложений.

– Какой самый запоминающийся момент в твоей карьере?
– Скорее всего - победа на чемпионате Европы 2011. Эмоции тогда переполняли, ибо это была первая громкая победа на международной арене. Очень сильная радость, которая словами не передается.

– Давай поговорим о 2017 годе. Какая программа-минимум? Где мы сможем тебя увидеть?
– Не переживайте. Увидеть всегда можете на моих YouTube и Twitch каналах. По поводу турниров: сейчас проходят онлайн-отборочные на Ultimate Team Championship и FIFA Interactive World Cup. Это крупнейшие международные турниры от EA Sports. Стараюсь там показывать максимально хорошие результаты, а там посмотрим.

– Что думаешь делать, после того как твоя игровая карьера подойдет к концу? Может, тренерство, своя школа?
– Пока что не вижу света в конце тоннеля. Есть несколько вариантов. Можно спокойно продолжать вести свои YouTube и Twitch каналы. Можно попробовать себя в роли менеджера/тренера в сфере киберспорта. Можно попробовать себя в роли комментатора - как киберспортивного, так и футбольного. Единственное, что, наверное, нельзя - попробовать себя в роли футбольного тренера. Не интересовался, но в Украине, мне кажется, это нереально без профессионального футбольного прошлого.

– Где берешь вдохновение после стольких годов игр и побед, чтобы снова вклиниваться в мировой топ?
– Здесь все просто. У меня осталась одна цель - титул чемпиона мира. Украина, СНГ, Европа, Азия - я выигрывал многое. Но на чемпионатах мира мне пока что не хватало где-то более качественной игры, где-то везения. Лучшим результатом было 4-е место в 2012 году. В полуфинале и игре за 3-е место уступал в серии послематчевых пенальти. Да и вообще - люблю состязания, люблю турниры топового уровня, люблю, когда ты играешь на сцене, а перед тобой множество зрителей. Это все вместе снова и снова толкает меня вперед.

– Как относятся твои родственники и близкие к твоей необычной работе?
– Положительно. Жена, родители, родственники, друзья всегда поддерживают меня. Смотрят мои видео и стримы, даже сами иногда принимают в них участие (с отцом у нас есть целая серия выпусков, где мы играем вместе). Во время турниров смотрят трансляции и болеют за меня. Спасибо им.

– СНГ-коммьюнити известно своей полярностью: болеют, когда все хорошо, и не знают пощады при проигрышах. Как реагируешь на негативные отзывы и комментарии?
– Да, бывает. Пытаюсь находить в них аргументированную критику и делать выводы.

– Недавно НаВи открыли новый гейминг-хауз, на котором уже провели свои буткемпы игроки CS:GO и Dota 2 состава. Будет ли твоя очередь заехатать в домик?
– Когда в следующий раз буду в Киеве, постараюсь заглянуть. В отличие от командных дисциплин, мне не нужны выездные буткемпы. Тренируюсь дома. С другими игрокам организации всегда рад увидеться в офисе команды или на каком-то из турниров и пообщаться. А так у нас разные интересы, пожалуй.

– Как относишся к тому, что «Динамо» подписало твоего коллегу – Виталия «labotryas» Муху?
– Интересно, что и в Украине что-то начало происходить в этом плане. Поздравил его и могу пожелать только успехов. Но, к сожалению, кроме анонса подписания - ноль активности.

– Что нужно: телевизор киберспорту или киберспорт телевизору?
– Скорее, киберспорт – телевизору.

– Наше интервью и подошло к концу. Передашь приветы нашим читателям и своим фанатам?
– Спасибо большое всем, кто меня поддерживает, кто следит за моей деятельностью, кто болеет за меня на турнирах. Всегда старался, стараюсь и буду стараться радовать вас красивым футболом и хорошими результатами!

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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