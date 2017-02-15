Весь мир спекулирует на тему того, где же именно пройдет грядущий Major-турнир по Dota 2 в Киеве. Практически все СМИ уже давно написали о возможных местах проведения чемпионата такого уровня. Буквально на днях наши коллеги из xSport методом исключения пришли к выводу о том, что наиболее вероятным местом станет Октябрьский Дворец, Международный центр культуры и искусств Профсоюзов Украины.

Поскольку до турнира остались считаные месяцы, а информации от организаторов еще нету, журналист нашего портала Sport.ua просто позвонил в приемную вышеупомянутого учреждения с целью расставить точки над "i". После некоторых переадресаций, состоялся разговор с представителем коммерческого отдела дворца, который подтвердил, что Октябрьский Дворец станет местом проведения The Kiev Major 2017.

"Да, это мероприятие пройдет у нас, оно немного иначе называется, но это точно связано с компьютерными играми. Мы просто не ставим турнир в афишу, потому что наниматель, тот кто снимает помещение должен дать добро на это, но да он пройдет у нас", - из разговора представителя с нашим журналистом.

Хочется отметить, что вместительность зала составляет более 2 тыс. зрителей и выбор этого места после проведения Бостоноского "мейджера" в Wang Theater кажется весьма логичным. Что более важно, так то, что Дворец полностью модернизирован и имеет глубокую историю существования аж с 1842 года. Пожалуй среди прочих достопримечательностей столицы лучше и удобнее места не найти.

От самих же организаторов мероприятия PGL официальной информации пока нет, за исключением того самого ролика с Boston Major: