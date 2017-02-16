Valve сообщила, что LAN-финалы The Kiev Major перенесли с 20-23 на 27-30 апреля 2017 года, чтобы избежать конфликтов с расписаниями других соревнований. Турнир пройдет в Национальном дворце искусств «Украина».

Теперь, чтобы успеть купить билеты, организаторы посоветовали заранее создать аккаунт на сайте и зайти в него до начала продаж. Билеты поступят в продажу 22 февраля, в 10:00 по киевскому и 11:00 по московскому времени, на все дни будут продаваться отдельно: по 130 гривен будут стоить билеты на все дни кроме финального дня и 400 гривен — на гранд-финал в воскресенье.

Открытые отборочные на The Kiev Major пройдут с 6 по 9 марта, а региональные квалификации назначены на 10-13 марта.

Национальный дворец искусств «Украина» — один из крупнейших концертных залов страны; является основным местом проведения концертов и других мероприятий с вместительностью более 3,5 тыс. зрителей.

Ранее, sport.ua сообщали о якобы подтвержденном месте проведения сотрудниками Октябрьского Дворца, но очевидно, что это не является правдой. Тем не менее остаются пока два вопроса без ответа: почему Valve перенесли дату проведения и что же все-таки пройдет в ранее оговоренное время в Октябрьском Дворце?