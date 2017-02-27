Team Liquid — чемпионы SL i-League StarSeries Season 3

Этим воскресением завершился турнир в дисциплине Dota 2 – SL i-League StarSeries Season 3, в грандфинале которого европейский коллектив Team Liquid победил китайцев из VG.j со счетом 3-1. Несмотря на неудивительный счет, т.к. многие прогнозировали победу «жидких», выход в финальную стадию представителей организации Vici Gaming стал небольшой сенсацией турнира.

Так же, среди прочих изюминок чемпионата стал вылет в полуфинале чемпионов прошлого The Boston Major – OG и очередная неудача Puppey и Co. Team Secret не смогли даже выйти из групповой стадии, наткнувшись на филлипинцев из TnC Pro Gaming. Аналогично «секретным», не смогли преодолеть групповой барьер и нынешние обладатели Aegis – Wings Gaming.

SL i-League StarSeries Season 3 – последний турнир перед раздачей прямых приглашений на следующий The Kiev Major и в является определяющим в глазах Valve. Этой победой Team Liquid гарантировали себе место на «мажоре», а кто будут остальные приглашенные команды – покажет время.