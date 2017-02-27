Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Team Liquid — чемпионы SL i-League StarSeries Season 3

Первый претендент на прямое приглашение на The Kiev Major

  • 27.02.2017 14:44
  • 51 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Team Liquid — чемпионы SL i-League StarSeries Season 3

Этим воскресением завершился турнир в дисциплине Dota 2SL i-League StarSeries Season 3, в грандфинале которого европейский коллектив Team Liquid победил китайцев из VG.j со счетом 3-1. Несмотря на неудивительный счет, т.к. многие прогнозировали победу «жидких», выход в финальную стадию представителей организации Vici Gaming стал небольшой сенсацией турнира.

Так же, среди прочих изюминок чемпионата стал вылет в полуфинале чемпионов прошлого The Boston MajorOG и очередная неудача Puppey и Co. Team Secret не смогли даже выйти из групповой стадии, наткнувшись на филлипинцев из TnC Pro Gaming. Аналогично «секретным», не смогли преодолеть групповой барьер и нынешние обладатели AegisWings Gaming.

SL i-League StarSeries Season 3 – последний турнир перед раздачей прямых приглашений на следующий The Kiev Major и в является определяющим в глазах Valve. Этой победой Team Liquid гарантировали себе место на «мажоре», а кто будут остальные приглашенные команды – покажет время.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.