Кого пригласят на The Kiev Major?

На этих выходных закончился 3 сезон StarLadder в Шанхае и поскольку уже 6-го марта стартует первый этап квалификаций на The Kiev Major – это означает, что и прямые приглашения уже не за горами.

Как правило, Valve приглашает на «мажоры» участников где-то за 3 дня до старта открытых отборочных, поэтому мы смело можем ожидать результатов на этих выходных.

Самый главный вопрос, которым сейчас задаются все: сколько будет, и кто получит прямые путевки в столицу Украины. Valve, часто оставляют сообщество в недоумении из-за своих решений касательно приглашений, поэтому для того, чтобы предсказать, кто собирается в Киев нам нужно предпринять самую трудную задачу - думать, как Valve.

Сколько прямых приглашений разошлет Valve?

Мы уже знаем, что Киевский Major посетит всего шестнадцать команд которые сразятся за чемпионство в сетке single-elimination, поэтому определение того, сколько прямых приглашений будет раздаваться зависит от того, сколько команд может быть квалифицировано с каждого региона. Напомним, что начиная с текущего сезона в отдельные регионы Valve выделили еще 2: Южную Америку и СНГ.

Наиболее идеальной и вероятной схемой выглядит следующий порот событий: старые квалификационные регионы такие, как Европа, Китай, Юго-Восточная Азия и Америка получат два места в то время как каждый новый регион получит всего один. И конечно же, если вы уже посчитали, то на прямые приглашения остается всего 6 мест. Ну и что? Valve уже делали так во время The International 2016 и все остались довольны.

Хотя вышеупомянутый сценарий чувствуется наиболее логичным и разумным подходом, Valve не всегда придерживаются принципов логики. Другой ход событий берет за основу заявление разработчиков во время их анонса новых отборочных регионов, а именно: «Мы будем разделять американские квалификации на два отдельных региона - Северную и Южную Америки, а так же выделяем СНГ квалификации из европейского региона»".

Данное сообщение может означать, что СНГ и Южной Америки регионы будут «воровать» свои места у тех квалификаций, в состав которых они входили ранее. В этом случае, есть одно место для каждого из Европы, СНГ, Северной и Южной Америк в то время, как Китай и Юго-Восточной Азии сохраняют два места каждый.

К тому же именно 8 прямых приглашений было и на The Boston Major:

Теперь когда мы поговорили о формате проведения квалификаций, давайте перейдем к непосредственно приглашениям. Исходя из соображений выше, мы пришли к выводу, что таких команд будет шесть или восемь в зависимости от того, какой формат отборочных выберет Valve.

Предложения:

Наиболее очевидный вариант – OG, в этом нет никаких сомнений. Они являются чемпионами The Boston Major и уже традиционно Valve приглашает чемпионов защищать свой титул.

Если же приглашения будут рассылаться за схожим принципом, это означает, что Ad Finem также получит слот, как серебряные призеры Бостона. Но стоит ли их звать напрмую после проиграшной серии из 14 матчей в онлайне? Тем не менее, если Valve придерживаеться их очевидной формулы, греки в деле. Да и вообще, трудно представить, что бы такую харизматичную команду не позвали и это лишь говорит в пользу путевки Ad Finem. И все же, если мы говорим о 6-ти приглашениях, то «греческие боги войны» скорее всего, отправятся покорять квалификации.

В связи с тем, что формат пришлого Major – single elimination, то нет никакого различия между 3-м и 4-м местом, т.к. стыковочного матча между Evil Geniuses и Digital Chaos не было, следовательно между этими командами Valve не нужно выбирать.

Вот подьехали и еще два гарантированных приглашения. Также не стоит забывать, что уже не в первый раз Valve приглашает победителей междусезонных LAN труниров, коих у нас аж 3. Это ESL One Genting (1-е место – Digital Chaos), Dota Pit League сезон 5 (1-е место - EG) и StarSeries Season 3 (1-е место – Team Liquid). Мы уже писали о ЕG и DC выше, что предоставляет возможность команды KuroKy и Ко претендовать на прямое приглашение, особенно учитывая их феноменальную игру в онлайне. Итого гарантировано две европейские команды и две североамериканские.

Если говорить опять-таки о шести «инвайтах», то наиболее вероятно выглядят приглашения для действующих чемпионов мира – Wings Gaming, которые займут слот китайского региона. Открытым вопросом остается лишь, кто получит путевку из SEA региона? Кажется его разыграют между Team Faceless или TNC. Первые всех удивили своим выступлением на Dota Pit, а TnC Pro Gaming взяли первое место на WESG и 3-4 в StarLadder, что в принципе дает им преимущество над «безликими».

Но если приглашений будет 8, то мы будем иметь уже 3 европейских команды, с греками включительно. Остается пустым 1 место, которое наиболее очевидно займет китайская команда. Во первых в том регионе много сильных коллективов, во вторых Китай – это аудитория с которой невозможно не считаться. Если же говорить конкретно о коллективах, то претендентами на прямой «инвайт» может быть всего 2 коллектива – это NewBee и внезапно VG.j, которые внезапно заняли второе место на прошедшем StarLadder, что может склонить чашу весов в их пользу, учитывая звездный состав последних.

Итоговые приглашения выглядят так:

Для 8-ми команд:

OG Ad Finem Evil Geniuses Digital Chaos Wings Gaming TnC Pro Gaming Team Liquid VG.j

Для 6-ти команд:

OG Evil Geniuses Digital Chaos Wings Gaming TnC Pro Gaming Team Liquid

К таким вот выводам мы пришли. Правильны они, или нет, узнаем скорее всего уже на этих выходных, ждем и топим за своих любимчиков! Удачи Вам и хорошей игры!