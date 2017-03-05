Футбольный клуб «Анжи» подписал контракт с одним из самых титулованных игроков СНГ и мира «Dota 2» - Александром «XBOCT» Дашкевичем. Его имя хорошо известно каждому фанату Dota 2, ведь на игру ХВОСТа в течение многих лет равнялись не только любители, но и профессиональные киберспортсмены. За свою карьеру Александр успел завоевать огромное количество всевозможных наград разного калибра — в том числе и титул чемпиона мира 2011 года на турнире The International.

Комментарий президента клуба, Османа Кадиева:

Киберспорт развивается в геометрической прогрессии. Очень большая аудитория футбольных болельщиков еще не охвачена, а киберфутбол развивается не самым лучшим образом в России. Нам хотелось пойти чуть дальше, решили создать команду в Dota 2. Это очень популярная игра в Европе и странах СНГ. Молодежи это интересно. «Анжи» должен идти в ногу со временем и развиваться вместе с молодым поколением. Помимо этого, мы поднимаем бренд футбольного клуба.

Комментарий Александра «XBOCT» Дашкевича:

После долгого перерыва в профессиональной доте ФК «Анжи» пробудили во мне желание играть вновь, мы очень быстро смогли найти общий язык и прекрасно сотрудничаем, это именно то, что нужно для комфортной игры. Прежде всего мне нужно набрать состав, чем я и занимаюсь в данный момент, помимо этого я вновь стал активно играть, интересоваться профессиональной сценой и повышать свои навыки в игре.

По слухам бюджет у нового подразделения в разы больше, чем может себе позволить какая-либо киберспортивная организация сегодня. Вот как прокоментировал событие известный комментатор - Виталий «v1lat» Волочай:

Планы просто громадные. ХВОСТ будет строить новую команду. Бюджет больше, чем у большинства киберорганизаций. Потенциальный тир-1 коллектив.

Хочется верить, что этот случай обратит внимание остальных футбольных клубов и подобная практика не остановится на единичном примере. Напомним, что ранее ФК Динамо подписал киберфутболиста Виталия Муху.