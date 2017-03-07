Допинг в киберспорте: Выдумка, или реальность?

Мы часто любим говорить про то, как киберспорт выходит на новый уровень в мире, что все больше людей и инвесторов обращают свой взор на эту молодую и быстроразвивающуюся индустрию. Но в сегодняшнем материале мы опишем совсем непривычную уху фанату киберспорта тему – это проблема допинга в различных дисциплинах. А также попутно выясним насколько она выдумана и где заканчиваются факты, а где начинаются чужие фантазии.

В первую очередь давайте объяснимся, что ввиду особенностей киберспорта, тут существует 2 вида «допинга»: биологический и механический. Говоря о втором мы имеем ввиду разного рода чит-программы, коды, макросы и т.д., которые дают преимущество компьютеру одного игрока над компьютером соперника. Темой нашего сегодняшнего исследования является именно биологический допинг, так называемые стимуляторы, которые помогают игрокам лучше и дольше фокусироваться на игре.

Слухи о том, что стимуляторы добрались до киберспорта, появились давно. Разумеется, слухи — это ненадежный источник информации, однако мы не можем с уверенностью сказать, что никто из киберспортсменов никогда не использовал допинг. Как мы убедились ранее, человек прибегает к помощи стимуляторов тогда, когда его деятельность сопряжена с высокими нагрузками и рисками. И то, и другое игрокам в полной мере «предоставляет» профессиональный киберспорт с его жесточайшей конкуренцией, огромными призовыми, изнурительными тренировками, давлением со стороны спонсоров, организаций и болельщиков. Было бы странно предположить, что стимуляторы никогда не появятся в киберспорте.

Какие, собственно, слухи ходят и что нам вообще известно об этой проблеме? Менеджер CS:GO состава организации Natus Vincere Евгений «Ugin» Ерофеев прокомментировал возможное использование стимуляторов в киберспорте так: «Это была довольно открытая практика в своё время, хотя подобное я никогда не поддерживал. Учитывая, какими темпами развивается киберспорт, я думаю, что введение допинг-контроля не за горами». В свою очередь бывший игрок Team Empire и Team Spirit по Dota 2 - Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко рассказал в неформальной беседе, что проблема эта всегда имела место быть. «Сейчас я не знаю, кто и что употребляет, — сказал Андрей, — но раньше довольно много и действительно часто употребляли. Это делали процентов сорок или пятьдесят всех игроков, которые приезжали на LAN в Киев. Там и курили, и употребляли амфетамин, да и чего только не употребляли»

В документальном фильме о киберспортсменах «Frag», вышедшем на экраны в 2008 году, профессиональный игрок Майкл «Carmac» Бличарз перечислил конкретные препараты, популярные среди геймеров. В частности, он упомянул так называемый crystal meth, который представляет собой одну из форм амфетамина, риталин и сам амфетамин.

Все эти препараты обостряют восприятие, придают сил и улучшают концентрацию внимания. Летом 2014 года игрок Кори «Semphis» Фризен из американской команды Cloud9 признался в том, что он и вся команда принимали аддералл — психостимулятор, который используют в некоторых странах для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей.

Далеко не все поверили ему на слово, поскольку ребята из Cloud9 не показали во время турнира выдающихся результатов, даже не выйдя из группы. Несмотря на скепсис, руководство ESL заявило о том, что примет меры по предотвращению подобных случаев, обязуя игроков проходить допинг-контроль. Тем самым слова бывшего игрока «облачной команды», были они правдой или клеветой, напомнили всем о существующей проблеме и ускорили неизбежный процесс введения допинг-контроля на турнирах.

Согласно информации опубликованной ESL, за основу системы был взят список запрещённых препаратов Мирового антидопингового агентства (WADA). В него, входят анаболические агенты и стероиды, пептидные гормоны и гормоны роста, миметики, другие гормоны и модуляторы метаболизма, Beta2-агонисты, диуретики, маскирующие агенты, стимуляторы и любые глюкокортикоиды (тоже стероиды).

Также запрещены наркотики: марихуана, каннабис, гашиш, синтетические THC, каннабимиметики (спайс), бупренорфин, гидроморфон, декстроморамид, героин, метадон, морфин, оксикодон, оксиморфон, пентазоцин, петидин фентанил и производные.

С 2015 года, тема допинга практически не поднималась в киберспортивном сообществе. Вплоть до 4 марта, когда генеральный директор американской организации Evil Geniuses, Питер «ppd» Даггер, после просмотра матчей по action-шутеру Overwatch, вот что запостил у себя в твиттере:

«Смотреть, как все эти молодые киберспортсмены сидят на Аддеролле действительно подрывает дух»

Судя по всему киберспортивная молодежь действительно слишком переоценивает разные стимуляторы, которые имеют в основе амфетамин. Ведь в больших дозах это приводит к расстройству личности, бессоннице и депрессии, в то время, как само употребление подобных препаратов по большей части работают за счет эффекта «плацебо» и влияют скорее на психоэмоциональное состояние игрока, а не биохимическое. Так что и мифом назвать нельзя, но и вся эта история на такое серьезное слово, как «допинг» пока не тянет.

Ну а мы желаем Вам хорошого настроения и здоровья! Следите за собой и близкими, удачи и хорошей игры!