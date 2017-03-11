ceh9: «Counter-Strike не добьется уровня футбола»

Редакция портала Sport.ua пообщалась с бывшим профессиональным игроком в Counter-Strike, комментатором, аналитиком и просто приятным человеком - Арсением Триноженко, более известным под своим ником ceh9. Арсений поделился своим взглядом на будущее киберспорта в целом, дал несколько советов начинающим игрокам и еще много другого. Самое интересное вы сможете прочитать в нашем интервью:

– Здравствуй, Арсений, не секрет, что достижений у наших команд в последние годы немного. Ты, как наиболее опытный аналитик, в бывшем игрок, можешь сказать, чего не хватает нашим СНГ коллективам? Или у командам не везет с сеткой на турнирах? Или же все дело в ингейм лидерах?

– Здравствуйте. Если честно, я думаю не хватает харизматичних лидеров, которые бы взяли авторитетом . Также не хватает дисциплины, ведь многие игроки думают, что то, чем они занимаются дано им чуть ли не по праву рождения, и забывают что рано или поздно это все закончится. Хотелось бы что бы игроки набрались ответственности и организованности.

– А что ты думаешь по поводу возраста в киберспорте? Многие говорят о том, что с годами реакция притупляется и игрок исполняет хуже.

– Возраст – это вздор. Если есть желание и мотивация – ты будешь играть на высоте. Ведь кроме реакции, качественная игра имеет много других критериев: мышление, коммуникация, понимание. Да, молодой парень быстрее вводит мышкой, но настолько ли это важно? Virtus.Pro.G2A своим примером показывают, что если упорно работать всем коллективом - то будет результат. В конце-концов с возрастом теряется только реакция, но игрок прибавляет в опыте. Например в Dota 2 американец Клинтон «Fear» Лумис выиграл на The International 2015 в возрасте 27 или 28 лет, не помню точно.

– Можешь назвать свою «команду мечты»? Так ли важна однонациональность?

– Неважно какой национальности игроки. Главное, что бы они могли друг друга слышать. Насчет своего дрим-тима – я не знаю, никогда не занимался таким, ведь нельзя взять просто лучших по каким-то показателям игроков и запихнуть в одну команду. Вон Na`Vi так сделали и после ESL ни разу так и не вышли в полуфинал. Нужен ингейм лидер, игрок который станет им не просто из потребности, а вот потому что он сам такой.

– Хорошо, ну а если вот говорить о каком-то своем «топ-5»?

– Да я как то не думал, но в принципе согласен с HLTV. Astralis, Virtus.Pro, SK - очень сильные команды. В последнее время к ним еще можно добавить FaZe, North. Хотелось бы побольше наших коллективов в топе, тех же Gambit, Na`Vi.

– Как считаешь, Astralis – безусловные фавориты, правда ли они такие непоколебимые?

– Нету команды которую нельзя обыграть, но сейчас они лучше всех. У них хороший ингейм лидер, хороший снайпер и хорошие игроки. Они всегда хорошо играли, но после победы на «мажоре» у них что то счелкнуло. Они почувствовали вкус победы и мне кажется это лишь прибавило к их игре.

– Постоянно комментируя игры наших команд, не было желание вернутся и показать «этим молодым», как играть в Counter-Strike?

– Иногда бывают такие моменты, но дело в том, что я занимаюсь кучей вещей в киберспорте. Поэтому инициативу не могу взять на себя. Я бы может и взял бы её, но у меня правда очень много чего. Может если кто-то, что-то предложет – то возможно я и соглашусь, но надо понимать, что время идет и мой скилл уже не такой, как раньше.

– Что можешь посоветовать начинающим игрокам?

– Посоветовал бы занятся самодисциплиной. Очень важно находить время, занятся таймменеджментом – которым сегодня никто не увлекается и все тратят свое время в пустую на вещи, которые разьедают мозги, например соцсети и подобное. Вот школьник который сидит на уроках смотрит на телефоне видео на youtube, мое, или еще чье-то, это все трата времени. На все эти новинки последних лет стоит тратить от силы часа 3-4 в день, не больше.

– В последние годы все чаще поднимается тема допинга в киберспорте, что думаешь об этом?

– Я не знаком с наркотиками которые помогают в игре. Но мне кажется, тут у организаторов два выхода. А – это разрешить, подарив всем такую возможность, что бы все имели одинаковые шансы. Б - это ограничить, в конце-концов препараты типа аддеролла гроблят здоровье. Думаю вскоре крупные организаторы типа ESL и DreamHack будут выделять бюджеты на контроль игроков и допинг тестов.

– Сегодня многие организации подписывают женские команды в различных дисциплинах, как смотришь на подобное явление?

– Женский киберспорт никогда не будет популярен, пока женщины не переииграют мущин в их игру, или хотя бы не поборются на равных. До того момента это будет не более, чем забава. Надо понимать, что в первую очередь вся индустрия - это бизнес и он отталкиватся от просмотров, продажи реклам и прочего. Стримы женских команд проигрывают мужским, по этому все так плохо. Может когда нибудь, если киберспорт доростет до футбола то и женский пойдет в массы, собирая свою аудиторию.

– Уже в апреле этого месяца в Киеве пройдет StarLadder. Будут какие-то прогнозы?

– На StarLadder`е может выиграть кто угодно, но фавориты остаются все те же команды. Я могу предлжоить SK, они много тренируются, работают над собой и у них давно не было титулов. Так что жажда побед будет двигать их вперед.

– И все же, что думаєш по поводу будущего киберспорта? Вытеснит ли он футбол, или может найдет свое место в мире?

– Когда я был молод, я думал, что в CS будут играть всегда, т.к. игра самодостаточна и будет актуальна не смотря на графику и прочее. В конце-концов CS 1.6 – это классика. Но Counter-Strike никогда не добьется уровня футбола. Просто хотя бы потому, что для футбола нужны ноги, мяч и даже небольшая площадка, а для CS нужен хороший компьютер, который далеко не каждый может себе позволить. Да и потом, детей не посадишь сразу играть, ведь в игре присутствуют убийства, оружие и т.д.

– Ну ладно, давай немножко оторвемся от непосредственно киберспорта и поговорим о непосредственно игре Counter-Strike. Видел уже новую карту inferno, как тебе?

– Отличная карта и хорошей дизайн с качественной переработкой. Жалко, что нету Dust 2, но она наверняка вернется в лучшей версии. Карта ведь легендарная.

– Изменил бы что-то в сегодняшнем балансе в КСе, или поставил флаги за донат? Почему до сих пор нету прокарт со спецназом в атаке?

– Ну вообще есть CS с заложниками. Но эти карты не сбалансированы, и для начала надо ввести их в общее пользование. На месте разработчиков, я бы сделал упор на хорошую оптимизацию, что бы больше людей играло в нее. Люди с несовременными компьютерами испытуют трудности. Также направил бы свои усилия на борьбу с читерами, это настоящий бич игры. Из-за читов даже результаты онлайн-матчей можно называть честными лишь условно, т.к. нет никакой гарантии их использования.

– И немного вопросов обо всем. Немогу не спроить, почему все таки покрасился в седой?

– Наверно потому что в душе я именно такой, уже старенький.

– Что думаешь о будущем? Каким нас ждет Арсений Триноженко через 5-10 лет?

– Я вижу себя тем же, кем я есть сейчас. Каким то чуваком, который причастен к киберспорту. С киберспортом думаю я связан уже на всю жизнь.

– Как насчет открыть школу? Может с Zeus`ом?

– Открыть с Зевсом кибершколу пока не думали, но скорее всего в будущем, такая школа актуальная. Это кропотливая работа, очень серьезно, сотрудничество с государством, открытие секций и т.д. Это очень сложный процесс.

– Если уже вспомнили про Данила Тесленко, то с кем еще поддерживаешь контакты из того самого «золотого состава» Natus Vincere?

– Я почти ни с кем не общаюсь кроме того же Зевса, иногда вижусь с Ваней Сухаревым, который все так же играет за Na`Vi. А так больше сам по себе, путешествую.

– Было очень здорово вот так вот поговорить с тобой, но наше интервью подходит к концу. Что нибудь скажеш нашим читателям, своим фанатам?

– Очень приятно поговорить со sport.ua. Хорошо, что наши отечественные порталы освещают киберспорт. Никогда не отчаивайтесь и относитесь к себе с самоиронией. До свидания!