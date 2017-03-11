Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ceh9: «Counter-Strike не добьется уровня футбола»

Бывший игрок Natus Vincere, а теперь аналитик и комментатор рассказывает о киберспорте и его будущем

  • 11.03.2017 13:24
  • 818 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ceh9: «Counter-Strike не добьется уровня футбола»

Редакция портала Sport.ua пообщалась с бывшим профессиональным игроком в Counter-Strike, комментатором, аналитиком и просто приятным человеком - Арсением Триноженко, более известным под своим ником ceh9. Арсений поделился своим взглядом на будущее киберспорта в целом, дал несколько советов начинающим игрокам и еще много другого. Самое интересное вы сможете прочитать в нашем интервью:

– Здравствуй, Арсений, не секрет, что достижений у наших команд в последние годы немного. Ты, как наиболее опытный аналитик, в бывшем игрок, можешь сказать, чего не хватает нашим СНГ коллективам? Или у командам не везет с сеткой на турнирах? Или же все дело в ингейм лидерах?
– Здравствуйте. Если честно, я думаю не хватает харизматичних лидеров, которые бы взяли авторитетом . Также не хватает дисциплины,  ведь многие игроки думают, что то, чем они занимаются дано им чуть ли не по праву рождения, и забывают что рано или поздно это все закончится. Хотелось бы что бы игроки набрались ответственности и организованности.

– А что ты думаешь по поводу возраста в киберспорте? Многие говорят о том, что с годами реакция притупляется и игрок исполняет хуже.
– Возраст – это вздор. Если есть желание и мотивация – ты будешь играть на высоте. Ведь кроме реакции, качественная игра имеет много других критериев: мышление, коммуникация, понимание. Да, молодой парень быстрее вводит мышкой, но настолько ли это важно? Virtus.Pro.G2A своим примером показывают, что если упорно работать всем коллективом - то будет результат. В конце-концов с возрастом теряется только реакция, но игрок прибавляет в опыте. Например в Dota 2 американец Клинтон «Fear» Лумис выиграл на The International 2015 в возрасте 27 или 28 лет, не помню точно.

– Можешь назвать свою «команду мечты»? Так ли важна однонациональность?
– Неважно какой национальности игроки. Главное, что бы они могли друг друга слышать. Насчет своего дрим-тима – я не знаю, никогда не занимался таким, ведь нельзя взять просто лучших по каким-то показателям игроков и запихнуть в одну команду. Вон Na`Vi так сделали и после ESL ни разу так и не вышли в полуфинал. Нужен ингейм лидер, игрок который станет им не просто из потребности, а вот потому что он сам такой.

– Хорошо, ну а если вот говорить о каком-то своем «топ-5»?
– Да я как то не думал, но в принципе согласен с HLTVAstralisVirtus.ProSK - очень сильные команды. В последнее время к ним еще можно добавить FaZeNorth. Хотелось бы побольше наших коллективов в топе, тех же GambitNa`Vi.

– Как считаешь, Astralis – безусловные фавориты, правда ли они такие непоколебимые?
– Нету команды которую нельзя обыграть, но сейчас они лучше всех. У них хороший ингейм лидер, хороший снайпер и хорошие игроки. Они всегда хорошо играли, но после победы на «мажоре»  у них что то счелкнуло. Они почувствовали вкус победы и мне кажется это лишь прибавило к их игре.

– Постоянно комментируя игры наших команд, не было желание вернутся и показать «этим молодым», как играть в Counter-Strike?
– Иногда бывают такие моменты, но дело в том, что я занимаюсь кучей вещей в киберспорте. Поэтому инициативу не могу взять на себя. Я бы может и взял бы её, но у меня правда очень много чего. Может если кто-то, что-то предложет – то возможно я и соглашусь, но надо понимать, что время идет и мой скилл уже не такой, как раньше.

– Что можешь посоветовать начинающим игрокам?
– Посоветовал бы занятся самодисциплиной. Очень важно находить время, занятся таймменеджментом – которым сегодня никто не увлекается и все тратят свое время в пустую на вещи, которые разьедают мозги, например соцсети и подобное. Вот школьник который сидит на уроках смотрит на телефоне видео на youtube, мое, или еще чье-то, это все трата времени. На все эти новинки последних лет стоит тратить от силы часа 3-4 в день, не больше.

– В последние годы все чаще поднимается тема допинга в киберспорте, что думаешь об этом?
– Я не знаком с наркотиками которые помогают в игре. Но мне кажется, тут у организаторов два выхода. А – это разрешить, подарив всем такую возможность, что бы все имели одинаковые шансы. Б  - это ограничить, в конце-концов препараты типа аддеролла гроблят здоровье. Думаю вскоре крупные организаторы типа ESL и DreamHack будут выделять бюджеты на контроль игроков и допинг тестов.

– Сегодня многие организации подписывают женские команды в различных дисциплинах, как смотришь на подобное явление?
– Женский киберспорт никогда не будет популярен, пока женщины не переииграют мущин в их игру, или хотя бы не поборются на равных. До того момента это будет не более, чем забава. Надо понимать, что в первую очередь вся индустрия - это бизнес и он отталкиватся от просмотров, продажи реклам и прочего. Стримы женских команд проигрывают мужским, по этому все так плохо. Может когда нибудь, если киберспорт доростет до футбола то и женский пойдет в массы, собирая свою аудиторию.

– Уже в апреле этого месяца в Киеве пройдет StarLadder. Будут какие-то прогнозы?
– На StarLadder`е может выиграть кто угодно, но фавориты остаются все те же команды. Я могу предлжоить SK, они много тренируются, работают над собой и у них давно не было титулов. Так что жажда побед будет двигать их вперед.

– И все же, что думаєш по поводу будущего киберспорта? Вытеснит ли он футбол, или может найдет свое место в мире?
– Когда я был молод, я думал, что в CS будут играть всегда, т.к. игра самодостаточна и будет актуальна не смотря на графику и прочее. В конце-концов CS 1.6 – это классика. Но Counter-Strike никогда не добьется уровня футбола. Просто хотя бы потому, что для футбола нужны ноги, мяч и даже небольшая площадка, а для CS нужен хороший компьютер, который далеко не каждый может себе позволить. Да и потом, детей не посадишь сразу играть, ведь в игре присутствуют убийства, оружие и т.д.

– Ну ладно, давай немножко оторвемся от непосредственно киберспорта и поговорим о непосредственно игре Counter-Strike. Видел уже новую карту inferno, как тебе?
– Отличная карта и хорошей дизайн с качественной переработкой. Жалко, что нету Dust 2, но она наверняка вернется в лучшей версии. Карта ведь легендарная.

– Изменил бы что-то в сегодняшнем балансе в КСе, или поставил флаги за донат? Почему до сих пор нету прокарт со спецназом в атаке?
– Ну вообще есть CS с заложниками. Но эти карты не сбалансированы, и для начала надо ввести их в общее пользование. На месте разработчиков, я бы сделал упор на хорошую оптимизацию, что бы больше людей играло в нее. Люди с несовременными компьютерами испытуют трудности. Также направил бы свои усилия на борьбу с читерами, это настоящий бич игры. Из-за читов даже результаты онлайн-матчей можно называть честными лишь условно, т.к. нет никакой гарантии их использования.

– И немного вопросов обо всем. Немогу не спроить, почему все таки покрасился в седой?
– Наверно потому что в душе я именно такой, уже старенький.

– Что думаешь о будущем? Каким нас ждет Арсений Триноженко через 5-10 лет?
– Я вижу себя тем же, кем я есть сейчас. Каким то чуваком, который причастен к киберспорту. С киберспортом думаю я связан уже на всю жизнь. 

– Как насчет открыть школу? Может с Zeus`ом?
– Открыть с Зевсом кибершколу пока не думали, но скорее всего в будущем, такая школа актуальная. Это кропотливая работа, очень серьезно, сотрудничество с государством, открытие секций и т.д. Это очень сложный процесс.

– Если уже вспомнили про Данила Тесленко, то с кем еще поддерживаешь контакты из того самого «золотого состава» Natus Vincere?
– Я почти ни с кем не общаюсь кроме того же Зевса, иногда вижусь с Ваней Сухаревым, который все так же играет за Na`Vi. А так больше сам по себе, путешествую.

– Было очень здорово вот так вот поговорить с тобой, но наше интервью подходит к концу. Что нибудь скажеш нашим читателям, своим фанатам?
– Очень приятно поговорить со sport.ua. Хорошо, что наши отечественные порталы освещают киберспорт. Никогда не отчаивайтесь и относитесь к себе с самоиронией. До свидания!

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.