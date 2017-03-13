The Kiev Major: Virtus.pro вышла в гранд-финал квалификации в СНГ

13 марта пройдут заключительные матчи отборочного этапа в СНГ. В первом раунде нижней сетки встретятся Natus Vincere и Team Spirit. С победителем этой пары сыграет Team Empire за право выйти в гранд-финал. В рамках квалификации в СНГ разыграют одну путевку на LAN-финал.

Все матчи пройдут до двух побед. Старт игр назначен на 12:00 по киевскому времени.