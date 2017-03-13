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The Kiev Major: Virtus.pro вышла в гранд-финал квалификации в СНГ

Virtus.pro обыграла Team Empire

  • 13.03.2017 11:41
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Метки
vk.com/virtuspro
© vk.com/virtuspro
13 марта пройдут заключительные матчи отборочного этапа в СНГ. В первом раунде нижней сетки встретятся Natus Vincere и Team Spirit. С победителем этой пары сыграет Team Empire за право выйти в гранд-финал. В рамках квалификации в СНГ разыграют одну путевку на LAN-финал.
 
Все матчи пройдут до двух побед. Старт игр назначен на 12:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна онлайн видео трансляция матчей квалификационного раунда на The Kiev Major 2017.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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