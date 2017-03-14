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Virtus.Pro квалифицировалась на The Kiev Major

VP.G2A победили в финале Na`Vi и добыли путевку в Киев

  • 14.03.2017 02:56
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Virtus.Pro квалифицировалась на The Kiev Major

Коллектив Virtus.Pro.G2A прошел СНГ квалификаицю на The Kiev Major. На своем пути «мишки» обыграли самые сильные коллективы нашего региона, такие как Team Empire и Natus Vincere. Последних VP обыграли дважды: в полуфинале со счетом 2:1 и затем в грандфинале квалицикаций со счетом 2:0. Таким образом именно Virtus.Pro будут единственным представителем СНГ региона на грядущем The Kiev Major.

Сетка плей-офф квалификации:

Таблица группового этапа:

Хайлайты грандфинала квалификаций:

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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