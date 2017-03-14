Коллектив Virtus.Pro.G2A прошел СНГ квалификаицю на The Kiev Major. На своем пути «мишки» обыграли самые сильные коллективы нашего региона, такие как Team Empire и Natus Vincere. Последних VP обыграли дважды: в полуфинале со счетом 2:1 и затем в грандфинале квалицикаций со счетом 2:0. Таким образом именно Virtus.Pro будут единственным представителем СНГ региона на грядущем The Kiev Major.
Сетка плей-офф квалификации:
Таблица группового этапа:
Хайлайты грандфинала квалификаций:
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.