А чем не спортсмены?

НАДЕЮСЬ НАШ ФУТБОЛ ВОЗРОДИТЬСЯ, СТРАНА СТАНЕТ ЕДИННОЙ. И МЫ СТАНЕМ ЧАСТЬЮ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА, б...

Шахтёр и Заря лучший в чемпионате по игре в этом году... Очень рад что Динамо так сильно поставил...

Да как же не гонит? А с Сельтой это что было? А со швейцарскими писюнами? А что будет в группе ЛЧ...

Господи, у вас при слове "Донбасс" словно красная лампочка загорается! Здесь речь идёт ...