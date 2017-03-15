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Билеты на финал StarSeries уже в продаже!

Самый крупный турнир по Counter-Strike в Украине приглашает на LAN финал в Киеве

  • 15.03.2017 15:30
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Билеты на финал StarSeries уже в продаже!

LAN-финал SL i-League CS:GO StarSeries S3 пройдет с 4 по 9 апреля в Киеве, во Дворце «Украина», как и финал второго сезона. В нем примут участие 16 лучших коллективов Counter-Strike: Global Offensive, 8 приглашенных команд и 8 победителей квалификаций.

Групповой этап финала пройдет с 4 по 6 апреля в закрытом формате, а уже с 7 по 9 апреля можно будет посмотреть за играми любимых команд на большой сцене. Для зрителей будут доступны билеты на каждый игровой день или пакет на все дни.

Национальный дворец культуры и искусств «Украина» — крупнейший концертный зал Украины. Он с комфортом вмещает 3700 зрителей и позволит создать незабываемую атмосферу для всех посетителей финальной части StarSeries.

Адрес Дворца «Украина»: Киев, ул. Большая Васильковская, 103 (метро Дворец «Украина»). Купить билеты можно в кассах дворца и на сайте concert.ua/eventpage/starladder а так же во всех кассах concert.ua в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и других городах

Приглашенные команды, которые примут участие в финале SL i-League CS:GO StarSeries S3:

  1. Natus Vincere
  2. Astralis
  3. Virtus.Pro
  4. FaZe
  5. Ninjas in Pyjamas
  6. Sk Gaming
  7. North
  8. Gambit e-Sports

Призовой фонд SL i-League CS:GO StarSeries S3 составит $300.000 и будет распределен между всеми участниками финала следующим образом:

  • 1 - $125,000
  • 2 - $50,000
  • 3-4 - $25,000
  • 5-8 - $10,000
  • 9-11 - $6,000
  • 12-14 - $4,000
  • 15-16 - $2,500

 

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