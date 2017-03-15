Билеты на финал StarSeries уже в продаже!

LAN-финал SL i-League CS:GO StarSeries S3 пройдет с 4 по 9 апреля в Киеве, во Дворце «Украина», как и финал второго сезона. В нем примут участие 16 лучших коллективов Counter-Strike: Global Offensive, 8 приглашенных команд и 8 победителей квалификаций.
Групповой этап финала пройдет с 4 по 6 апреля в закрытом формате, а уже с 7 по 9 апреля можно будет посмотреть за играми любимых команд на большой сцене. Для зрителей будут доступны билеты на каждый игровой день или пакет на все дни.
Национальный дворец культуры и искусств «Украина» — крупнейший концертный зал Украины. Он с комфортом вмещает 3700 зрителей и позволит создать незабываемую атмосферу для всех посетителей финальной части StarSeries.
Адрес Дворца «Украина»: Киев, ул. Большая Васильковская, 103 (метро Дворец «Украина»). Купить билеты можно в кассах дворца и на сайте concert.ua/eventpage/starladder а так же во всех кассах concert.ua в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и других городах.
Приглашенные команды, которые примут участие в финале SL i-League CS:GO StarSeries S3:
- Natus Vincere
- Astralis
- Virtus.Pro
- FaZe
- Ninjas in Pyjamas
- Sk Gaming
- North
- Gambit e-Sports
Призовой фонд SL i-League CS:GO StarSeries S3 составит $300.000 и будет распределен между всеми участниками финала следующим образом:
- 1 - $125,000
- 2 - $50,000
- 3-4 - $25,000
- 5-8 - $10,000
- 9-11 - $6,000
- 12-14 - $4,000
- 15-16 - $2,500
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