Билеты на финал StarSeries уже в продаже!

LAN-финал SL i-League CS:GO StarSeries S3 пройдет с 4 по 9 апреля в Киеве, во Дворце «Украина», как и финал второго сезона. В нем примут участие 16 лучших коллективов Counter-Strike: Global Offensive, 8 приглашенных команд и 8 победителей квалификаций.

Групповой этап финала пройдет с 4 по 6 апреля в закрытом формате, а уже с 7 по 9 апреля можно будет посмотреть за играми любимых команд на большой сцене. Для зрителей будут доступны билеты на каждый игровой день или пакет на все дни.

Национальный дворец культуры и искусств «Украина» — крупнейший концертный зал Украины. Он с комфортом вмещает 3700 зрителей и позволит создать незабываемую атмосферу для всех посетителей финальной части StarSeries.

Адрес Дворца «Украина»: Киев, ул. Большая Васильковская, 103 (метро Дворец «Украина»). Купить билеты можно в кассах дворца и на сайте concert.ua/eventpage/starladder а так же во всех кассах concert.ua в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и других городах.

Приглашенные команды, которые примут участие в финале SL i-League CS:GO StarSeries S3:

Natus Vincere Astralis Virtus.Pro FaZe Ninjas in Pyjamas Sk Gaming North Gambit e-Sports

Призовой фонд SL i-League CS:GO StarSeries S3 составит $300.000 и будет распределен между всеми участниками финала следующим образом: