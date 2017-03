Стало известно место и время проведения европейского Major турнира по CS:GO. Чемпионат пройдет в польском городе Кракове с 16 по 23 июля этого года. Венью мероприятия – TAURON Arena Krakow, где в последнее время проводятся турниры по LoL. Организатором выступит небезызвестная компания PGL, среди прочих мероприятий которых нельзя не отметить The Manila Major, The Boston Major и конечно же The Kiev Major по Dota 2. Призовой фонд – 1 млн. долларов.

Это уже третий турнир уровня «мейджор», который принимает Польша. Предыдущие проходили в 2014 и 2015 годах в Катовице под патронатом ESL. Для румынских ребят из PGL, Krarow Major 2017 будет первым турниром такого уровня в дисциплине Counter-Strike.

Список «легенд», команд которые уже приглашены на турнир:

Официальный трейлер турнира: