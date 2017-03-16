Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

PGL организуют «мэйджор» в Кракове

Подробности проведения следующего major-турнира по CS:GO раскрыты

  • 16.03.2017 12:34
  • 34 просмотров
  • 0 комментария
Метки
PGL организуют «мэйджор» в Кракове

Стало известно место и время проведения европейского Major турнира по CS:GO. Чемпионат пройдет в польском городе Кракове с 16 по 23 июля этого года. Венью мероприятия – TAURON Arena Krakow, где в последнее время проводятся турниры по LoL. Организатором выступит небезызвестная компания PGL, среди прочих мероприятий которых нельзя не отметить The Manila Major, The Boston Major и конечно же The Kiev Major по Dota 2. Призовой фонд – 1 млн.  долларов.

Это уже третий турнир уровня «мейджор», который принимает Польша. Предыдущие проходили в 2014 и 2015 годах в Катовице под патронатом ESL. Для румынских ребят из PGL, Krarow Major 2017 будет первым турниром такого уровня в дисциплине Counter-Strike.

Список «легенд», команд которые уже приглашены на турнир:

Официальный трейлер турнира:

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.