5 крутых дотеров, которые спасают ваши ставки

Пятерка отличных игроков, способных перевернуть любую катку и спасти, казалось бы, уже проигранные ставки.



OG.s4

OG — это хитрый сплав мудрого капитана, австралийского таланта, безупречной «четверки» и короля иллюзионистов, но вся эта разношерстная банда ничего бы не выиграла, если бы не скромный шведский паренек s4. Человек-тимфайт и гениальный плеймейкер, который обрел себя в харде и вывел макро игру OG на галактический уровень.

Для любителей ставок на киберспорт у s4 есть важнейшее свойство — желание отыгрывать до последнего каждый, пусть даже самый незначительный, матч. Чтобы осознать это, достаточно вспомнить одну игру, а скорее даже один замес.

Середина февраля 2017-го. Elimination Mode 3.0. Complexity vs OG. coL доминируют в файтах и идут, вроде как, в последний пуш. Драка идет по сценарию американцев, мэйн кэрри OG погиб без байбэка и орет в микрофон «где РП, Густав?». Через десяток секунд Густав ответил (смотрим с 36.30).

Ни одна ставка не может считаться проигранной, пока на карте есть s4.

Onyx.Abed

Когда DC и EG получили прямые инвайты на The Kiev Major, Envy и Aui захлопали в ладоши — в североамериканских квалах не осталось достойных конкурентов. Но расслабляться было рано, ведь compLexity Gaming зарегистрировались на открытые квалы, а еще в Америку приехал Abed. 16-летний паренек присоединился к Team Onyx.

Наверное, Abed пожалел о своем решении, когда оказался в сетке лузеров при счете 0:1 против команды весельчаков во главе с ixmike88, но как раз в этот момент, когда немногочисленные фанаты Onyx уже ни на что не надеялись, филлипинец вспомнил, зачем пересек океан.

61-9-33 — общий KDA Abed’а в следующих 7 играх. Тяжело осознавать, что судьба твоего банкролла решалась руками 16-летнего филиппинца, но это действительно однозначный MVP региона, который притащил аутсайдера к победе и спас кучу ставок с огромными коэффициентами. Остается только догадываться, как NP и coL додумались отдать ему Meepo в решающих картах.

Onyx едут в Киев, а Abed был настолько хорош, что даже не хочется шутить про Бульбу…