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Solo: Мы ждем встречи с Evil Geniuses

Капитан Virtus.Pro ответил на все интересующие вопросы коммьюнити

  • 22.03.2017 14:54
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Solo: Мы ждем встречи с Evil Geniuses

Алексей «Solo» Березин после победы на квалификациях к The Kiev Major 2017 дал интервью порталу CyberSport.ru, в котором ответил на вопросы о новом тренере Иване «ArtStyle» Антонове, том что изменилось с его приходом, об игре нестандартными героями и о предпрочтениях в оппонентах на предстоящем «мейджоре».

— Кто предложил взять  Ивана «ArtStyle» Антонова в качестве тренера? Когда это произошло? — Честно говоря, не помню. Вроде   Роман «RAMZES666» Кушнарёв первый подумал об Иване. Мы давно думали о кандидатуре на роль тренера, но найти человека, которому бы все поверили и [к которому] относились с уважением, оказалось очень сложной задачей.

— Многое ли изменилось с его приходом? Или он просто улучшает уже наработанное вами?

— Мы многое успели наиграть до прихода ArtStyle, но он успел повлиять на нашу игру и взаимоотношения в команде за эти две недели вместе. Теперь, когда у нас есть больше времени, думаю, Ваня многое привнесет.

 — Илья «Lil» Ильюк и Владимир «No[o]ne» Миненко писали, что матчи квалификации выдались для них слишком простыми. Это правда так?

— В этот раз к квалификации мы подошли особенно подготовленными. К тем наигровкам, которые мы готовили для DAC, получилось еще много что добавить и потренировать. Мы действительно были очень сильны в этот раз, и большую роль в этом сыграли правильно расставленные приоритеты по турнирам.
— Самым популярным героем квалификаций стал Centaur Warrunner. Вы тоже часто брали его первым пиком. Чем он так хорош?

— Centaur силён в инициации драки, неплохо стоит на линии и обладает, пожалуй, самым сильным баффом с Aghanim's Scepter на всю команду. Ко всему прочему, от него очень удобно строить пик. Поэтому этот герой заслуженно занимал топ-1 по пикам и банам на квалификации.
— Как ты оцениваешь вашу текущую форму? Если бы The Kiev Major 2017 начался сегодня, вы готовы побеждать фаворитов турнира?

— Сейчас мы очень сильны. Вышло обновление 7.03, которое немного сбивает тайминги по опыту и предлагает командам играть в сплитпуш, но, думаю, это сильно не скажется на нашей игре. У нас в запасе есть еще много интересного, что мы не успели показать на квалификации и обязательно покажем в Киеве. Как уже отмечали  9pasha и Lil, мы ждем встречи с  Evil Geniuses.
 

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