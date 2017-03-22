Wings: секрет чемпионов, или что такое Random Draft?

Всем знакома история, когда игроки думая, что так повысят свой рейтинг постоянно спамят своих 2-3 любимых героев , как правило это метовые персонажи, или персонажи мида, или керри. Роль суппортов малопривлекательна для большинства игроков в пабе, и вам повезло, если у вас есть хотя бы один из них в игре. Все то же пресловутое большинство с гораздо большей охотой выберет роль «лесника», оставив все вспомогательные обязанности на одного игрока пятой позиции. Так называемый «синдром паба».

Американский пользователь Kawaiisocks, предложил на реддите идею, как обойти этот синдром. Смысл которой состоит в том, чтобы объявить, что вы сами будете играть лесником, заставляя одного игрока играть 5-ю позицию уже наверняка, затем, когда наступает ваша последняя очередь выбирать героя – вы выбираете еще одного вспомогательного персонажа, чтобы ваша команда имела их два. Это своего рода обман, который часто нужен, чтобы игра в Dota выглядела комфортно и прилично, как на серьезном уровне.

Все же All-Pick - это режим для настоящих альпинистов MMR. До патча, когда ввели запреты героев, нередко было видеть игроков спамящих одних и тех же 2-3-х героев. С введением банов вариативность героев выросла, но менталитет самих пользователей остается неизменным. Первое правило паба: играй своих лучших героев, чтобы выиграть игру.

По мере того, как игроки все чаще тяготеют к All Pick для увеличения рейтинга, они упускают важные способы улучшения своей игры Dota с помощью такого мода, как Random Draft. А ведь было время, еще в классической DotA, когда этот мод был главным режимом для настоящих, «хардкорных» игроков, когда ты уже не мог просто использовать свои «домашние» заготовки, а сталкивался с четким пулом из 30 героев. В результате вместо скучного и однообразного спама одних и тех же героев, ты получал новую игру со своей «изюминкой».

Так может улучшить улучшение?

Когда Wings Gaming выиграли TI6, команду хвалили за широту их игрового выбора героев, универсальность поведения игроков и способность адаптироваться к любой игровой ситуации. RD - это режим, который заставляет игроков думать прямо на ходу, ограничиваясь временем и возможностями. В результате у чемпионов The International было слишком мало слабых мест, по которым бы мог ударить противник. Они были готовы ко всему.

Wings.iceice спами игры Random Draft перед выступлением его команды на DPL.

Ни для кого не секрет, что Random Draft является основным режимом для китайских игроков, как для паб-игроков, так и для профессионалов. Команда же Wings выбивается даже из китайского сообщества. Их страницы на Dotabuff просто завалены играми RD между их профессиональными матчами. И хоть мета Китая всегда отличалась консерватизмом и неповоротливостью, когда игроки предпочитали устаревшие и банальные игровые стили, в течение последних лет этот регион стал настоящей Пандорой для новых стратегий и выбора.

Паб-игроки играют в All Pick, потому что они хотят выбирать своих любимых героев. Что в свою очередь для матчмейкинга означает лучших и сильных героев. Это хорошо для практики, но игроки, которые стремятся стать лучше в Dota, играя в игру профи, часто забывают другую сторону игры.

Без планирования, т.н. драфта, All Pick более или менее одинаков в каждой игре, и дело не только в том, что люди выбирают одно и то же, но речь идет о том, что так поступать проще всего. А люди всегда склонны идти по пути наименьшего сопротивления. Они зациклены на героях, которых они выбирают, героях, которые должны выбрать другие, и в целом, как «катать» в Dota. Это убивает нашу любимую игру и делает её сухой и неинтересной.

Нестандартное мышление – ключ к успеху?

Wings не постеснялись выбрать Techies и Pudge в грандфинале TI6.

Random Draft ограничивает пул героев и заставляет игроков работать с тем, что у них есть. Вместо того, чтобы начинать с выбора своих лучших героев, пользователям становится необходимо мыслить целостно и командно, выбирать по ситуации. Конечно, кому-то выпадет его любимый персонаж, но это скорее исключение, нежели правило. Также в RD вы можете открыть для себя новые взаимодействия героев, которые перевешивают преимущество текущих метовых персонажей.

Преимущество Random Draft заключается в том, что он может балансировать между количеством выбора, которое он дает игрокам. Текущий пул из 50 героев может быть слишком большим, чтобы он мог обслуживать даже самых ограниченных игроков. В то время как All Pick гарантирует запрет на самых вопиющих героев меты, в RD есть приличный шанс, что вы в конечном итоге встретитесь с некоторыми из них. Здесь существует достаточно тонкий баланс, т.к. попытка уменьшить пул героев еще больше рискует банально заставлять игроков покидать игры еще до их старта.

Однако, сравните этот режим с CM (Captain's Mode) или CD (Captain's Draft). Random Draft позволяет выбирать героев, которые в настоящее время не находятся в CM, что делает режим быстрой экспериментальной площадкой. В то время, как идея, лежащая в основе CM и CD, не работает в обычном пабе, ведь средний игрок не может влиять на решения капитана, а сам новоиспеченный капитан не обладает ни храбростью к риску, ни достаточным количеством времени для обсуждения пика с союзниками. Подобная практика заканчивается тем, что слепой ведет слепого.

Играть с удовольствием: реальность или миф?

Одним из самых больших разочарований в игре Dota и основной причиной большинства самых ожесточенных «холиваров» является то, что игра не оправдывает ожиданий. Никто не играет идеальную Dota, игроки в пабе намного далеки от идеала, а пропущенные заклинания или промах в действиях чаще вызывают злость и потоки ненависти, нежели понимание того, что основная часть сообщества - это просто средние игроки Dota, играющие «just for fun».

Конечно же это так прекрасно, что Дота так близко к нам. Она постоянно в топах Twitch, twitter, reddit и много еще где. Люди играют в пабах с ожиданием того, что рано, или поздно они будут играть с про. По Dotabuff'у можно очень удобно отследить, как тот или иной персонаж становится метовым после очередного громкого турнира.

Random Draft сразу же делает ставку не на отдельного героя, а смещает акцент на команду. Игроки должны отойти от стереотипов мол давайте делать то, что делает условный Miracle-, и вместо этого играть тем, что имеем. В попытке повысить рейтинг люди приходят к общему пониманию, и оно, как правило, создает более сплоченную командную среду.

В чем проблема Random Draft?

Проблемы с RD в том, что играющих в этот мод людей банально мало. Основная часть в Китае, меньше в Европе и других регионах. Из-за этого рано, или поздно возникнет типичная проблема: у людей в одной команде будет слишком большая разница в MMR.

Если игроки, которые стремятся подняться на рейтинговый Олимп, действительно хотят улучшить свою игру в Dota, то не нужно зацикливаться на чем-то одном - в каждом режиме есть что предложить. В то время, когда All Pick ориентируется на то, как должна выглядеть хорошая Dota, Random Draft - это то, как хорошие игроки должны думать.

Надеемся, статья получилась обьемной и интересной. Желаем Вам не зацикливатся и открывать новое для себя каждый день. Удачи Вам и хорошей игры!