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Кубок Бразилии по CS:GO покажут в прямом эфире по телевидению

Призовой фонд чемпионата составит около 33 тысяч долларов

  • 23.03.2017 17:15
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Кубок Бразилии по CS:GO покажут в прямом эфире по телевидению
Организатор спортивных соревнований Xtreme League, компания Gamers Club и бразильская телевизионная сеть Brazilian Sports TV сообщили о начале сотрудничества в сфере проведения лиги по Counter-Strike для местных команд – Copa Brasil. В турнире примут участие шесть коллективов из Бразилии: T Show, paiN Gaming, Team One, Keyd Stars, INTZ и ProGaming.
 
Соревнования будут транслироваться на канале Esporte Interativo в прямом эфире. Призовой фонд чемпионата составит около 33 тысяч долларов.
 
- Очень важно продолжить развитие бразильского CS:GO, и Copa Brasil поможет повысить уровень и престиж киберспорта в нашей стране, – отметил двукратный чемпион «мэйджоров» в составе бразильской SK и основатель Gamers Club Габриэль FalleN Толедо. – Бразилия уже проявила себя на мировой арене благодаря победам SK, Luminosity Gaming и Immortals. Более того, число киберспортивных зрителей продолжает увеличиваться. И это означает, что популярность Counter-Strike в нашей стране растет.
 
Напомним, что в начале года европейская киберспортивная организация ESL начала сотрудничество с бразильским подразделением холдинга ESPN. Целью соглашения является трансляция лиги CS:GO Brasil Premier League на телевидении.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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