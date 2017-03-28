Пять вопросов, на которые ответит DAC

Еще в 2015 году DAC стал огромным турниром. Основой его стала огромная крауфтфаундинговая акция, и это был первый случай, когда чемпионат такого масштаба проводился вне цикла TI. Теперь, когда мы имеем систему Major-турниров те, DAC несмотря на свою далеко не слабую призовую стоимость в 500 000 долларов США, уже не чувствует себя таким большим.

В 2017 году на DAC, 9 из 12 присутствующих команд также участвуют на The Kiev Major, и поскольку PGL проводит оба мероприятия, во многом DAC станет настоящей репетицией киевского турнира в апреле.

1. Вернутся ли в свою форму Wings?

Чемпион TI6 Wings Gaming потряс мир Dota 2 в 2016 году. Пятеро простых и никому неизвестных игроков из Поднебесной пришли и победили. Их предыдущее чемпионство в ESL One Manila, казалось случайностью, ведь уже на «мейджоре» в Маниле майора они остались с 16 местом. Тем не менее, победа на The Summit 5 открыла дорогу для китайской команды и гарантировала им приглашение на TI.

После победы на The International казалось, что их победная серия продолжается, т.к. команде удалось выиграть еще два LANа сразу после TI, но с тех пор «крылья» так и не смогли взлететь. Это отразилось и на их результатах, 8-е место в Бостоне с посредственными результатами и выступлениями, как на ESL One Genting, так и в StarLadder i-League StarSeries. Даже в онлайне коллектив уже не чувствуется таким непобедимым против других китайских команд. И это ставит перед зрителем вопрос, какие Wings мы увидим в ближайшие недели.

Формат DAC (круговые группы bo2 исключают плей-офф) позволяют The Wings сыграть против самых разных противников, что будет очень полезно команде, которая, как когда-то казалось полна различных стратегий и наработок.

2. Продолжат ли EG и OG свой победный стрик, или будут новые фавориты?

Чемпионы Бостонского мейджора OG и североамериканский грант EG - два безусловных фаворита на этом турнире. Противостояние этих двух коллективов уже длится довольно давно, начиная с поражение EG в Бостоне и последующим реваншем «злых гениев» на Dota Pit против OG несколько недель спустя.

DAC станет 2-й турниром, когда оба коллектива сыграют в одной сетке со времен Бостона, прежде чем вещи начнут накаляться в Киеве.

По мере того как соперничество фаворитов набирает новых оборотов, другие команды будут стараться выдать свой максимум, что бы «втиснутся» между этими двумя командами. VG.J выбили OG на StarLadder, но с тех пор результаты китайцев – это скорее исключение, чем правило. Для EG игра с китайскими командами всегда была очень комфортной и легкой, поэтому маловероятно, что какая-либо из китайских команд будет представлять угрозу для американцев.

Одна команда, которая надеется вернуть себе 3-е место в мире, - это Team Liquid, которые были доминирующей силой от Shanghai Major вперед, вплоть до их посредственного результата на TI. У них тоже свой броманс с OG, в которую добавилось много личного после летнего решафла.

DAC станет шансом для команд зарекомендовать себя в качестве фаворитов для будущего турнира в Киеве. Liquid, Newbee и VG.J кажутся наиболее подходящими кандидатами для этого дела, но такие команды, как iG или iG.V, уже доказали в онлайне, что их еще рано сбрасывать со счетов.

3. 7.04 – новая мета, или старые наработки?

Примерно за месяц до киевского майора Valve выпустила два балансовых обновления. 7.03 и 7.04 понерфили многих популярных и успешных героев, а также внедрили Monkey King в Captain's Mode, добавив еще одного жизнеспособного героя в уже и без того широкий пул героев. Даже без изменений баланса мы бы, вероятно, видели различные варианты и стратегии, но эти изменения ускорили этот процесс. Существует определенная тенденция к более новым выборам героя, таким как Abaddon, Magnus и Troll Warlord. Магнатавр так вообще в последнее время является баном номер один в профессиональных играх.

Такие турниры, как DAC дают пространство командам для экспериментов и проверки новых наработок, связок. Герои, ставшие лучшими в своих ролях, могут стать не столь важными в течение недели, но и в принципе хорошо себя зарекомендовать в новой мете.

4. Выучил ли Китай урок Шанхая?

Shanghai Major был 2-м мейджор-турниром в истории Dota 2, но в то время как все остальные чемпионаты такого уровня запомнились зрителю из-за команд и конкуренции, шанхайский турнир, скорее всего, запомнится за совершенно другие вещи.

В истории киберспорта, было бы трудно найти много premier-событий, прямо во время которых заказчик бы уволил подрядчика-организатора всего через несколько дней чуть ли не в прямом эфире. В феврале прошлого года казалось, что Valve, не колеблясь выкинули Джеймса «2GD» Хардинг после ряда спорных ситуаций. Наряду с Хардингом, Valve также уволили всю англоязычную производственную команду KeyTV. Англоязычная трансляция была переполнена лагами, задержками и другими проблемами, от простых ошибок наложения кадров до серьезных проблем со звуком.

Многие считают, что плохое мероприятие привело к отсутствию китайского «мейджора» в этом году, и возвращение DAC заполняет этот пробел. В конце концов, первый DAC был большим событием, по крайней мере, с точки зрения зрителя.

Perfect World, похоже, начали совершать шаги в правильном направлении, чтобы обеспечить качество мероприятия. PGL будет со организатором ивента, но их вклад ограничится организацией трансляции на английском языке. Они не будут отвечать за производство, отели и другие нюансы, которые критиковались в прошлом году.

В зависимости от того, как будет проведен DAC, в следующем году может появиться еще один крупный Shanghai Major. Самое главное, однако, что Perfect World сможет очиститься от ужасной репутации, которую они заслужили в западном сообществе.

5. Китай заслужил 5 мест в Киеве?

Из 16 команд, посещающих The Kiev Major, 5 будут китайскими. Сообщество обсуждает, заслужил ли Китай такое количество слотов, особенно после невнятного выступления на Boston Major, где только одна китайская команда попала в топ-8, и ни одна из них не попала в топ-6.

Исторически сложилось так, что китайские команды редко делали успехи в течение нескольких месяцев после TI и обычно начали набирать форму после китайского Нового года. Фактически в 2015 году, это был DAC 2015, который показал, как могут играть китайцы на родной земле.

DAC 2017 будучи китайским турниром в конце концов, также состоит в основном из китайских команд, с двумя прямыми приглашениями и тремя квалификационными квотами. Из всех китайских коллективов – четыре также будут играть в Киеве, в то время как команда LFY не смогла пройти квалификацию. Эти 4 команды будут готовы доказать всему остальному миру, что они не пустышки и что китайская сцена достаточно сильна, чтобы победить даже самых непреодолимых соперников.