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Vega Squadron меняет состав

Кто попадет в команду к CemaTheSlayer?

  • 31.03.2017 21:33
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Vega Squadron меняет состав

На официальной странице ВК киберспортивной организации Vega Squadron появилось сообщение о роспуске состава по Dota 2. В ближайшее время клуб будет тестировать нескольких игроков. Новый ростер организации будет строится вокруг ветерана организации - Семена «CemaTheSlayer» Кривули. 

Комментарий организации:

Vega Squadron - организация с более, чем трехлетней историей на Dota 2 сцене. Самым крупным достижением стала победа на ESL One New York 2015.

Бывший состав Веги:

1. Акбар «SoNNeiKo» Бутаев

2. Сергей «G» Брагин

3. Андрей «Mag» Чипенко

4. Дмитрий «Ditya Ra» Миненков

5. Семен «CemaTheSlayer» Кривуля

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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