Vega Squadron меняет состав

На официальной странице ВК киберспортивной организации Vega Squadron появилось сообщение о роспуске состава по Dota 2. В ближайшее время клуб будет тестировать нескольких игроков. Новый ростер организации будет строится вокруг ветерана организации - Семена «CemaTheSlayer» Кривули.
Комментарий организации:
Vega Squadron - организация с более, чем трехлетней историей на Dota 2 сцене. Самым крупным достижением стала победа на ESL One New York 2015.
Бывший состав Веги:
1. Акбар «SoNNeiKo» Бутаев
2. Сергей «G» Брагин
3. Андрей «Mag» Чипенко
4. Дмитрий «Ditya Ra» Миненков
5. Семен «CemaTheSlayer» Кривуля
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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