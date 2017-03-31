Vega Squadron меняет состав

На официальной странице ВК киберспортивной организации Vega Squadron появилось сообщение о роспуске состава по Dota 2. В ближайшее время клуб будет тестировать нескольких игроков. Новый ростер организации будет строится вокруг ветерана организации - Семена «CemaTheSlayer» Кривули.

Комментарий организации:

Vega Squadron - организация с более, чем трехлетней историей на Dota 2 сцене. Самым крупным достижением стала победа на ESL One New York 2015.

Бывший состав Веги:

1. Акбар «SoNNeiKo» Бутаев

2. Сергей «G» Брагин

3. Андрей «Mag» Чипенко

4. Дмитрий «Ditya Ra» Миненков

5. Семен «CemaTheSlayer» Кривуля