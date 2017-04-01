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ОФИЦИАЛЬНО: Украина признала киберспорт

После долгого обсуждения министр молодежи и спорта Игорь Жданов вынес свое решение

  • 01.04.2017 11:11
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ОФИЦИАЛЬНО: Украина признала киберспорт

Сегодня утром стало известно, что 31 марта на внеочередном закрытом заседании в Министерстве молодежи и спорта Украины было принято решение о призании киберспорта официальным видом спорта Украины. Об этом лично сообщил министр Игорь Жданов:

В последнее время тема киберспорта поднималась все чаще. Немалую роль в принятии решения стал выбор Украины, в качестве страны где пройдет один из крупнейших турниров по Dota 2 - The Kiev Major. Также мы учитывали то, что наша страна подарила миру не одного чемпиона мира в разных дисциплинах и глубокую традицию. В конце-концов киберспорт в Украине живет и развивается уже больше 10 лет, если не больше и первые турниры проходили именно у нас. Так что да, я лично очень горжусь этим решением.

До этого киберспорт официально признали такие страны, как Китай, Корея, США, Германия, Индия, Россия и много других стран. Напомним, что уже в конце апреля в Киеве пройдет знаменитый The Kiev Major по Dota 2:

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