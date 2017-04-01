Ярослав «NS» Кузнецов - новый тренер Team Empire

Для всех поклонников Dota 2 не секрет, что прямо сегодня Team Empire играют в сетке победителей в Шанхае на Dota 2 Asia Championships. И пока игроки пытаются покорить Китайский Олимп из стана организации доносятся первые новости. Известный аналитик и комментатор(нет), глава Студии Аналитики и бывший профессиональный игрок, Ярослав «NS» Кузнецов проходит испытательный срок на позиции тренера Dota 2 подразделения.

Очевидно, что несмотря на анонс Ярослав уже вплотную занялся подготовкой своих подопечных, о чем говорит выход Team Empire в верхнюю сетку DAC 2017. Конечно точку над «i» поставит окончательный результат имперцев в Китае, а мы пока ждем долгожданного возвращения СНГ на мировую сцену Dota 2.

Напомним, что подобной практикой воспользовался другой СНГ-коллектив - Virtus.Pro, взяв себе в тренера другого члена легендарных DTS - Ивана «Artstyle» Антонова.