Прямо сейчас в столице Украины, Киеве проходит масштабный турнир по Counter-Strke:Global Offensive - SL i-League StarSeries Season 3. Чемпионат соберет 16 лучших команд мира, которые поборются за общий призовой фонд в 300 тысяч долларов!

Специально для наших читателей будут интервью с игроками команд участниц. В комментариях пишите интересующие Вас вопросы и мы обязательно зададим их игрокам!

Специально на sport.ua смотрите прямую трансляцию турнира. LIVE:

Расписание игр первого дня:

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