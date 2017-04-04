Прямо сейчас в столице Украины, Киеве проходит масштабный турнир по Counter-Strke:Global Offensive - SL i-League StarSeries Season 3. Чемпионат соберет 16 лучших команд мира, которые поборются за общий призовой фонд в 300 тысяч долларов!
Специально для наших читателей будут интервью с игроками команд участниц. В комментариях пишите интересующие Вас вопросы и мы обязательно зададим их игрокам!
Специально на sport.ua смотрите прямую трансляцию турнира. LIVE:
Расписание игр первого дня:
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Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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