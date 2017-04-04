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SL i-League StarSeries: Прямая трансляция и расписание матчей. LIVE

StarLadder - самый крупный организатор киберспортивных событий в СНГ.

  • 04.04.2017 14:20
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SL i-League StarSeries: Прямая трансляция и расписание матчей. LIVE

Прямо сейчас в столице Украины, Киеве проходит масштабный турнир по Counter-Strke:Global Offensive - SL i-League StarSeries Season 3. Чемпионат соберет 16  лучших команд мира, которые поборются за общий призовой фонд в 300 тысяч долларов!

Специально для наших читателей будут интервью с игроками команд участниц. В комментариях пишите интересующие Вас вопросы и мы обязательно зададим их игрокам!

Специально на sport.ua смотрите прямую трансляцию турнира. LIVE:

Расписание игр первого дня:

Следите за обновлениями!

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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