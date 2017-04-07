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SL i-League StarSeries. Immortals выбили MVP

Бразильцы продолжают бороться за выход в плей-офф

  • 07.04.2017 11:38
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В первом матче 4 раунда групповой стадии SL i-League StarSeries бразильский коллектив Immortals обыграли корейскую команду MVP.Project на карте Inferno. Для корейцев эта игра стала последней на турнире, а fnx с компанией продолжают пробиватся в плей-офф.
 
 
 

Смотри прямую трансляцию StarLadder`а на Sport.ua: http://cyber.sport.ua/news/34016

 

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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