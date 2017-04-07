SL i-League StarSeries. Immortals выбили MVP

В первом матче 4 раунда групповой стадии SL i-League StarSeries бразильский коллектив Immortals обыграли корейскую команду MVP.Project на карте Inferno. Для корейцев эта игра стала последней на турнире, а fnx с компанией продолжают пробиватся в плей-офф.
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Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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