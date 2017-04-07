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SL i-League StarSeries. Gambit eSports проиграла CLG

Американский коллектив продолжает борьбу в групповом этапе, оставляя позади Gambit

  • 07.04.2017 12:11
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SL i-League StarSeries. Gambit eSports проиграла CLG

В очередном матче группового этапа SL i-League StarSeries встретились Counter Logic Gaming и Gambit eSports. Картой противостояния была выбрана Cobblestone. Несмотря на поддержку зала и невероятный камбэк в последних раундах, коллективу из СНГ не удалось перевести игру в "допы" и они покинули турнир не выйдя в плейофф.

Смотри прямую трансляцию StarLadder`а на Sport.ua: http://cyber.sport.ua/news/340165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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