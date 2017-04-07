SL i-League StarSeries. Fnatic разгромили Virtus.Pro

В решающем матче за вылет, группового этапа SL i-League StarSeries сошлись Fnatic и Virtus.Pro. Для польского коллектива чуда не произошло, шведы буквально разгромили «мишек» на новой, переработанной карте - Inferno. Что предпримет Virtus.Pro что бы подготовится исправить свои ошибки неизвестно, но сегодня мы точно можем сказать, что возвращение шведских королей состоялось.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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