SL i-League StarSeries. FaZe уступили North

В очередном матче группового этапа SL i-League StarSeries встретились коллективы North и FaZe Clan. Играли команды на Cache. В тяжелой схватке с кучей красивых моментов «северяне» вышли победителем из схватки, а у FaZe еще будет шанс поборотся в пятом раунде групповой стадии.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
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