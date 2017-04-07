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SL i-League StarSeries. FaZe уступили North

Северяне доказывают, что ФК Копенгаген не ошибся

  • 07.04.2017 15:19
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Sport.ua
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В очередном матче группового этапа SL i-League StarSeries встретились коллективы North и FaZe Clan. Играли команды на Cache. В тяжелой схватке с кучей красивых моментов «северяне» вышли победителем из схватки, а у FaZe еще будет шанс поборотся в пятом раунде групповой стадии.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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