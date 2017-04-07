SL i-League StarSeries. HellRaisers победили NiP

В четвертом этапе группового этапа StarLadder прошел матч за выход в плейофф между HellRaisers и Ninjas in Pyjamas, в котором победил коллектив из СНГ. Схватка прошла в формате до первой победы на карте OverPass.
Проигравшие NiP еще не вылетают из турнира, у них будет шанс поборотся за выход в пятом круге.
Автор — Тарас Бортник, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.