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SL i-League StarSeries. HellRaisers победили NiP

Восставшие из Ада восстали и прошли в плейофф

  • 07.04.2017 16:50
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SL i-League StarSeries. HellRaisers победили NiP

В четвертом этапе группового этапа StarLadder прошел матч за выход в плейофф между HellRaisers и Ninjas in Pyjamas, в котором победил коллектив из СНГ. Схватка прошла в формате до первой победы на карте OverPass. 

Проигравшие NiP еще не вылетают из турнира, у них будет шанс поборотся за выход в пятом круге.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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