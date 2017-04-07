SL i-League StarSeries. HellRaisers победили NiP

Фаны ссыкливого клуба рассуждают о поле, газоне, президенте Полтавы... И это при том, что у самих...

Заметь ничего нет, а принимают команды на качественном газоне!...

та ну вас в одне місце. ппц просто. це що рансляція? уроди!!!!!!!!!!!!

https:// www. youtube.com/ watch?v=hFi6eu7JaXMвот даже мяч не котиться

ну вообщем я за то чтоб играть на любых полях за такие бабки они и на асфальте могут играть помню...

*тереконовские

если ты заметил, то я везде уточняю что эта инфа со слов Полтавы, ну а про налоги в ДК только Етр...

Чудак приехал с европы и не понимает как могут быть такие дороги и такие поля ))