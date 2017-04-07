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SL i-League StarSeries. Astralis переиграли SK Gaming

О том, как датчане развеяли надежды фанатов SK Gaming

  • 07.04.2017 18:18
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SL i-League StarSeries. Astralis переиграли SK Gaming

В последнем матче четвертого матча групповой стадии SL i-League StarSeries решалось очередное место в плейоффе мероприятия между коллективами SK Gaming и Astralis. Обе команды входят в топ-5 команд мирового рейтинга от HLTV и игра вышла очень зрелищная. Результат поединка - победа Astralis со счетом 16:12 на карте Train.

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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