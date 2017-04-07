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Степан ШУЛЬГА: «Разочаровывает команда Virtus.Pro»

Комментатор, аналитик, а теперь еще и продюсер отвечает на вопросы журналистов

  • 07.04.2017 18:53
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Степан ШУЛЬГА: «Разочаровывает команда Virtus.Pro»

В эту пятницу в Киеве проходит последний день группового этапа турнира по Counter-Strike - SL i-League Invitational. Помимо выступлений команд и непосредственно турнирной части мероприятия, утром была проведена пресс-конференция с исполнительным продюсером компании StarLadder - Степаном Шульгой. Он рассказал о своих собственных ожиданиях от чемпионата, какие команды по его мнению заслуживают победы и какой коллектив его поразил.

Кроме этого Степан поделился информацией касательно партнерства StarLadder с китайским брендом ImbaTV, будущего студии SLTV и каким он видит будущее киберспорта. Все это и много другого в свежем материале от sport.ua:

Автор — Тарас Бортник, Sport.ua

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