В эту пятницу в Киеве проходит последний день группового этапа турнира по Counter-Strike - SL i-League Invitational. Помимо выступлений команд и непосредственно турнирной части мероприятия, утром была проведена пресс-конференция с исполнительным продюсером компании StarLadder - Степаном Шульгой. Он рассказал о своих собственных ожиданиях от чемпионата, какие команды по его мнению заслуживают победы и какой коллектив его поразил.

Кроме этого Степан поделился информацией касательно партнерства StarLadder с китайским брендом ImbaTV, будущего студии SLTV и каким он видит будущее киберспорта. Все это и много другого в свежем материале от sport.ua: